Andersen Consulting wzmacnia potencjał w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wraz z nawiązaniem współpracy z RedLegg

Andersen Consulting pogłębia ofertę usług w zakresie cyberbezpieczeństwa, zawierając umowę o współpracy z firmą RedLegg wyspecjalizowaną w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, która słynie z usług zarządzanych służących wykrywaniu zagrożeń oraz usług doradczych w tym zakresie.

Firma RedLegg z siedzibą w USA, która powstała w 2008 r., dostarcza dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa, koncentrując się na ograniczaniu ryzyka, usługach zarządzanych w dziedzinie bezpieczeństwa oraz testach penetracyjnych. Jej oferta obejmuje usługi zarządzane w zakresie wykrywania zagrożeń i reagowania na nie (ang. MDR), reagowanie na incydenty, opracowywanie polityk oraz wirtualne doradztwo na rzecz dyrektorów ds. bezpieczeństwa informacji. RedLegg, która świadczy usługi na rzecz klientów ze środkowego segmentu rynku prowadzących działalność w obszarze finansów, ubezpieczeń, prawa i ochrony zdrowia, łączy automatyzację, analitykę zagrożeń i usługi specjalnego Centrum Operacji w zakresie Bezpieczeństwa (ang. SOC), aby pomagać organizacjom w usprawnieniu działań na rzecz zachowania cyberbezpieczeństwa i wypracowania długoterminowej odporności.

– Pragniemy stale pomagać klientom w eliminowaniu zbędnych działań i priorytetowym traktowaniu tego, co naprawdę się liczy, by mogli budować mechanizmy obronne, które faktycznie zapewnią im ochronę – powiedział Lynn Weddle, prezes RedLegg. – Współpraca z Andersen Consulting pozwala nam zwiększyć zdolności pod względem dostarczania sprawnych rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wywierających istotny wpływ i dotrzymujących tempa zarówno ewoluującym zagrożeniom, jak i dynamicznie zmieniającym się potrzebom biznesowym.

– RedLegg podchodzi do cyberbezpieczeństwa z wyjątkowym poziomem precyzji i determinacji, dzięki czemu wyróżnia się na tle innych – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Zarówno pod względem wykrywania zagrożeń, jak i wzmacniania infrastruktury jej model powstał z myślą o sprostaniu realiom dzisiejszego otoczenia biznesowego.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

