NetApp-Datenplattform sorgt beim Super Bowl LX für reibungslose Datenverarbeitung

SAN JOSE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute bekannt, die Datenverarbeitung für den Super Bowl LX zu unterstützen. NetApp ist offizieller Partner für intelligente Dateninfrastruktur der San Francisco 49ers und der National Football League (NFL) und stellt eine Datenplattform auf Enterprise-Niveau bereit, die das digitale und physische Erlebnis von Football-Fans bereichert, ganz gleich, ob sie das Spiel im Levi’s® Stadium oder von ihrer Couch aus auf der anderen Seite der Erde verfolgen.

„Die ganze Welt dreht sich um Daten, selbst in einer so physischen Branche wie dem Sport“, so Gabie Boko, Chief Marketing Officer bei NetApp. „Bei der Optimierung von Daten für Innovationen kommt es nicht nur darauf an, wo die Daten gespeichert werden, sondern auch darauf, wie sie übertragen werden. Das wird wohl nirgendwo so deutlich wie im Levi’s® Stadium während des Super Bowl. Auch wenn das Stadion kein klassisches Rechenzentrum ist, verwandelt es sich während eines Spiels in ein interaktives Rechenzentrum, da Daten ständig überall hin übertragen werden.“

Football hat sich im Zuge des technologischen Fortschritts weiterentwickelt, und die zunehmende Datenmenge, die dieser Sport erzeugt, konnte leicht in Chaos münden. Sensoren, um Informationen über jeden Pass zu erfassen, Fotos und Videos, um jedes Spiel festzuhalten, und Online-Interaktionen der Fans in den sozialen Medien schaffen neue Datenpunkte, die permanente Aufzeichnungen jedes Spiels generieren. Und dieses Jahr werden alle für den Super Bowl LX erzeugten Daten aus dem Levi's® Stadium kommen, einem der technologisch fortschrittlichsten Stadien des Landes. Zur Vorbereitung auf die enormen Datenströme, die beim Super Bowl LX erzeugt werden, haben die 49ers und die NFL eine intelligente Dateninfrastruktur auf Basis von NetApp-Lösungen aufgebaut, die ihnen die richtige Grundlage für „Unleash Genius“ bietet.

„Das Levi’s® Stadium befindet sich im Silicon Valley, daher haben wir natürlich bereits hohe Standards in Bezug auf unseren Technologieeinsatz. Als Gastgeber des Super Bowl LX müssen wir den NFL-Fans aber unabhängig davon, wo sie sich befinden, ein außergewöhnliches Erlebnis bieten“, so Costa Kladianos, Executive Vice President und Head of Technology bei den 49ers. „Hochleistungsfähige Speicher sind ein zentraler Bestandteil unserer Datenverarbeitung, da sie uns alles ermöglichen, vom Betrieb des größten Outdoor-4K-Displays in der NFL bis hin zur Echtzeit-Verfolgung unserer Einzelhandels- und Konzessionsbestände. NetApp unterstützt die intelligente Dateninfrastruktur, die wir benötigen, um ein Fan-Erlebnis auf Weltklasseniveau zu bieten.“

„In der letzten Saison hat die NFL ihre internationale Präsenz in rasantem Tempo ausgebaut, unter anderem durch die erstmalige Ausrichtung eines regulären Saisonspiels in Madrid im Jahr 2025“, so Gary Brantley, Chief Information Officer der NFL. „Daten sind der Schlüssel, um mehr Menschen weltweit mit hochwertigen Interaktionen zu erreichen. Mit der intelligenten Dateninfrastruktur auf Basis von NetApp-Lösungen können wir unseren Fans überall das gleiche Erlebnis bieten, egal ob wir im Silicon Valley oder auf einem anderen Kontinent spielen.“

Die NFL-Fans rund um den Globus wünschen sich ein nahtloses Erlebnis, unabhängig davon, wo sie sich befinden. Ob ein Fan den Super Bowl LX im Levi’s® Stadium verfolgt oder in London streamt: Daten stellen sicher, dass die Spannung jedes Mal und überall auf gleich ist. Von der Verwaltung von Videodateien bis hin zur Übersetzung von Social-Media-Beiträgen in Millisekunden sorgt die intelligente Dateninfrastruktur dafür, dass sich jeder Fan verbunden fühlt.

Zusätzliche Quellen

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern – vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform – die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit – bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

Mehr erfahren Sie unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP-Logo und die unter www.netapp.com/TM genannten Produktnamen sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.