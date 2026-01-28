-

LTTS si aggiudica un accordo ER&D strategico con un OEM automotive mondiale

Un risultato chiave del comparto Mobility di LTTS in numerosi ambiti tecnologici del mondo degli autoveicoli

BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), leader mondiale nei servizi di consulenza AI, digitali e dell'Engineering and R&D (ER&D), ha annunciato che il suo comparto Mobility si è aggiudicato un importante accordo pluriennale con un OEM leader nel settore automotive, un risultato strategico che rafforza ulteriormente la storica partnership di LTTS con il prestigioso produttore di autoveicoli e ne sottolinea il crescente ruolo a supporto dell'ingegneria della mobilità di nuova generazione.

L'accordo riguarda servizi all'avanguardia in termini di software, connettività e ingegneria digitale in diversi ambiti tecnologici dell'automotive. LTTS metterà a frutto la propria competenza tecnica globale, la solida conoscenza del settore e la comprovata struttura delle forniture per supportare il piano di sviluppo prodotti e tecnologie del cliente, in continua evoluzione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

