Clearwater Analytics intègre l’IA dans sa plateforme Beacon Risk afin d’accélérer la validation des modèles et l’analyse des expositions

Clearwater Analytics (NYSE : CWAN), la plateforme technologique la plus complète pour la gestion des investissements, a annoncé aujourd'hui l'intégration de fonctionnalités d'IA agentique révolutionnaires dans Beacon by CWAN, sa plateforme d'analyse quantitative et de gestion des risques d'entreprise, permettant aux équipes chargées des risques d'accélérer la validation des modèles, l'analyse des expositions et la prise de décision.

Alors que la surveillance réglementaire s’intensifie et que la complexité des portefeuilles atteint des niveaux sans précédent, les plateformes de gestion des risques traditionnelles ne répondent plus aux besoins des investisseurs institutionnels au moment où ceux-ci ont le plus besoin de réponses. Conçue spécialement pour les développeurs quantitatifs et les professionnels du risque qui gèrent des portefeuilles institutionnels complexes, l’IA intégrée de CWAN fonctionne au sein même du moteur de calcul de Beacon, formant les agents que nos clients déploient sur la base de données fondées sur les positions réelles d’une entreprise, des modèles validés et des calculs en temps réel.

Cette architecture révolutionnaire traite les positions en direct et les modèles validés en temps réel, éliminant les cycles manuels d’exportation, d’analyse et de ressaisie qui affligent les solutions traditionnelles. Le résultat : une analyse des risques continue, alimentée par l’IA, qui s’étend des transactions individuelles aux expositions à l’échelle de l’entreprise, permettant aux équipes de valider les hypothèses, de tester la résistance des portefeuilles et d’expliquer les expositions aux parties prenantes sans quitter leur environnement de modélisation des risques.

Grâce à ces nouvelles capacités qui transforment les opérations de risque institutionnel, les clients peuvent effectuer :

Une validation des modèles à la vitesse de l’éclair : valider les modèles VaR, les cadres de risque de crédit et les analyses personnalisées par rapport à plusieurs types d’instruments et scénarios de marché, réduisant ainsi la validation de plusieurs semaines à quelques heures. Générer une documentation sur les modèles adaptée à différents publics, allant des rapports de validation technique pour les quants aux résumés exécutifs pour les ORC, tout en conservant des pistes d’audit complètes et la transparence des hypothèses.

Informations instantanées sur l’exposition et analyse de scénarios : décomposer instantanément le risque du portefeuille par devise, durée, type d’actif, notation, stratégie ou toute autre dimension personnalisée. Exécuter des scénarios hypothétiques et des tests de résistance à l’aide de requêtes en langage naturel, puis explorez les positions sous-jacentes et les facteurs de sensibilité à la demande. Tous les résultats sont directement traçables jusqu’au moteur de calcul de Beacon.

Flux de travail opérationnels de gestion des risques : déployer des agents IA spécialisés pour les tâches récurrentes telles que la surveillance des limites, la préparation des rapports réglementaires, l’analyse des risques extrêmes et l’agrégation des expositions entre portefeuilles. Ces agents exécutent des processus en plusieurs étapes de bout en bout dans l’environnement contrôlé de Beacon, non seulement en générant des suggestions, mais aussi en accomplissant des flux de travail qui nécessitaient auparavant une coordination manuelle entre les équipes.

« La gestion des risques nécessite des modèles précis et déterministes. Notre architecture de risque et nos API sont conçues dans une optique d’IA afin de permettre des flux de travail agentiques et une explicabilité qui permettent de retracer l’analyse jusqu’aux positions sous-jacentes et aux modèles de validation », déclare Kirat Singh, président de la division Risques et actifs alternatifs chez Clearwater Analytics. « La nature extensible de notre plateforme permet de créer ses propres agents, outils et flux de travail en tirant parti de nos puissantes analyses de risque multi-actifs. »

La sécurité et la gouvernance de niveau entreprise rencontrent les capacités de l’IA

Les capacités d’IA intégrées fonctionnent entièrement dans l’environnement cloud de chaque client, garantissant une sécurité de niveau bancaire et une isolation complète des données. L’architecture de CWAN permet aux équipes quantitatives de créer une seule fois des flux de travail agentiques validés et de les déployer dans toute l’organisation. Les traders peuvent interroger les expositions en temps réel, les gestionnaires de risques peuvent générer des analyses de scénarios pour les comités et les équipes opérationnelles peuvent automatiser les rapports récurrents.

« Cette version prolonge la stratégie globale de CWAN en matière de plateforme d’IA annoncée en novembre 2025, qui a mis à disposition plus de 800 agents IA pour un déploiement sur plus de 10 billions de dollars d’actifs clients », ajoute Kirat Singh. « D’ici 24 mois, les plateformes de risque basées sur l’IA seront incontournables pour les investisseurs institutionnels. Nous repensons cet avenir en intégrant l’IA dans la gestion des risques, la gouvernance institutionnelle et une architecture basée sur le cloud qui fournit des informations en temps réel tout au long du cycle de vie des investissements. »

À propos de CWAN

Clearwater Analytics (NYSE : CWAN) transforme la gestion des investissements avec la plateforme basée sur le cloud la plus complète du secteur pour les investisseurs institutionnels sur les marchés publics et privés mondiaux. Alors que les systèmes existants sont source de risques, d’inefficacité et de fragmentation des données, l’architecture mono-instance et multi-locataires de CWAN fournit des données en temps réel et des informations basées sur l’IA tout au long du cycle de vie de l’investissement. Cette plateforme élimine les cloisonnements d’informations en intégrant la gestion de portefeuille, le trading, la comptabilité des investissements, la réconciliation, le reporting réglementaire, la performance, la conformité et l’analyse des risques au sein d’un système unifié. Au service des principaux assureurs, gestionnaires d’actifs, fonds spéculatifs, banques, entreprises et gouvernements, CWAN prend en charge plus de 10 billions de dollars d’actifs dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cwan.com.

