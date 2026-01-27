Andersen Consulting versterkt cybersecuritycapaciteiten met toevoeging van RedLegg

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting verdiept zijn cybersecurityaanbod door middel van een samenwerkingsovereenkomst met RedLegg, een cybersecuritybedrijf dat bekend staat om zijn beheerde dreigingsdetectie- en adviesdiensten.

RedLegg, opgericht in 2008 en gevestigd in de VS, levert op maat gemaakte cybersecurityoplossingen met een focus op risicobeperking, beheerde beveiligingsdiensten en penetratietesten. Het aanbod omvat onder andere Managed Detection and Response (MDR), incidentrespons, beleidsontwikkeling en virtueel CISO-advies. RedLegg bedient middelgrote bedrijven in de financiële sector, verzekeringsbranche, juridische sector en gezondheidszorg en combineert automatisering, dreigingsinformatie en een toegewijd Security Operations Center (SOC) om organisaties te helpen hun cybersecurityprocessen te stroomlijnen en langdurige veerkracht op te bouwen.

"Onze focus is altijd geweest om klanten te helpen de ruis te filteren en prioriteit te geven aan wat er echt toe doet: het bouwen van verdedigingsmechanismen die daadwerkelijk effectief zijn," aldus Lynn Weddle, president van RedLegg. "De samenwerking met Andersen Consulting vergroot ons vermogen om flexibele, impactvolle cybersecurityoplossingen te leveren die gelijke tred houden met zowel de evoluerende bedreigingen als de dynamische zakelijke eisen."

"RedLegg benadert cybersecurity met een precisie en vastberadenheid die hen onderscheidt," verklaarde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Of het nu gaat om het detecteren van bedreigingen of het versterken van de infrastructuur, hun model is gebouwd voor de realiteit van het huidige zakelijke landschap."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt op het gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert adviesdiensten van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, waardebepaling, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en levert adviesdiensten via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.