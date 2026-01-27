Insigneo se asocia con Karta y lanza tarjeta de crédito prémium para clientes internacionales

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Insigneo, empresa de gestión patrimonial líder a nivel internacional, anunció una alianza estratégica con la emergente empresa de tecnología financiera Karta para lanzar una tarjeta de crédito global dirigida específicamente a clientes de alto poder adquisitivo con activos radicados en Estados Unidos. A través de esta alianza, Insigneo se convierte en la primera empresa de gestión patrimonial en obtener los derechos exclusivos de una tarjeta de crédito de marca compartida con Karta, lo que refuerza su misión de ofrecer soluciones financieras innovadoras centradas en clientes internacionales.

La nueva tarjeta Insigneo x Karta llena de manera específica un vacío percibido en el mercado: una tarjeta internacional para clientes internacionales con alto poder adquisitivo y activos radicados en Estados Unidos, que históricamente han sido ignorados o marginados por las ofertas de tarjetas de crédito existentes.

"Realmente nos complace presentar la tarjeta de crédito global Insigneo x Karta, ya que mejora en gran medida la experiencia general de nuestra base de clientes internacionales", manifestó Raúl Henríquez, presidente del directorio y director ejecutivo de Insigneo. "La alianza con Karta nos permite complementar nuestra plataforma de gestión patrimonial con una tarjeta de crédito internacional y de vanguardia que satisface las necesidades del estilo de vida de los clientes a los que brindamos servicio".

La tarjeta de crédito Karta ofrece funciones prémium diseñadas para el grupo demográfico específico al que presta servicio Insigneo. Los titulares de la tarjeta disfrutan de un gasto fluido en diferentes monedas y países sin comisiones por transacciones en el extranjero, mientras que Priority Pass Select™ brinda acceso gratuito a más de 1300 salas VIP de aeropuertos de todo el mundo. El programa de recompensas KARTA Points ofrece opciones de canje flexibles con las principales aerolíneas, hoteles y socios prémium. Una vez que tienen la aprobación, los clientes reciben acceso digital instantáneo con disponibilidad inmediata a través de Apple Pay y Google Pay. El servicio de asistencia multilingüe las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de WhatsApp garantiza una atención personalizada en el idioma preferido del cliente, mientras que el proceso de incorporación totalmente digital ofrece una experiencia de aprobación simplificada y eficiente.

"El segmento de clientes al que sirve Insigneo es justamente para el que creamos Karta", señaló Freddy Juez, director ejecutivo y fundador de Karta. "Esperan tener una experiencia prémium en cuanto a sus inversiones y ahora pueden gozar del mismo nivel de servicio cuando gastan, viajan o necesitan asistencia en cualquier parte del mundo. La alianza con Insigneo reafirma nuestra visión de brindar productos y servicios valiosos a un público realmente global que aprecia tanto la innovación como la excelencia".

La tarjeta Insigneo x Karta tuvo su presentación oficial a principios de este mes en la Sunset Party de Insigneo en Punta del Este, Uruguay, un evento exclusivo que convocó a la red de profesionales de inversión, clientes y socios de la empresa.

La nueva oferta representa un hito importante en el impulso de Insigneo por generar un ecosistema financiero integral que respalde la forma en que los clientes viven, invierten, viajan y gastan de manera internacional. Al aprovechar la tecnología y las alianzas estratégicas para ofrecer valor más allá de la gestión patrimonial tradicional, Insigneo sigue diferenciándose, al entender las necesidades de los clientes y proporcionar soluciones integrales que mejoran su experiencia general.

Acerca de Insigneo

Insigneo es una firma líder internacional en gestión de patrimonio que brinda servicios y tecnologías diseñadas para potenciar a los profesionales de inversiones en la atención global de sus clientes. Insigneo aprovecha sus soluciones personalizadas, su servicio centrado en el cliente y su relación de custodia con Pershing, de BNY Mellon, para ofrecer una plataforma de gestión patrimonial totalmente integrada y de primer nivel. Con más de USD 30.000 millones* en activos de clientes respaldados, Insigneo respalda a más de 300 profesionales de inversión y 68 firmas institucionales que prestan servicio a más de 32.000 clientes. Para más información, visite www.insigneo.com.

(*al primer trimestre de 2026)

Acerca de Karta

Karta es una plataforma de tarjetas de crédito prémium emitidas en EE. UU. y diseñada para personas con un alto poder adquisitivo y movilidad global que tienen activos en instituciones bancarias y de corretaje estadounidenses. A través de alianzas con instituciones financieras privadas, Karta les brinda a sus clientes internacionales acceso a una tarjeta de crédito prémium con aceptación en todo el mundo, sin comisiones por transacciones en el extranjero, acceso a las salas VIP Priority Pass Select™ de los aeropuertos y un programa de recompensas que permite a los titulares canjear puntos con aerolíneas y hoteles, entre otros beneficios.

Karta ofrece una experiencia de conserjería con un servicio de asistencia multilingüe las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de WhatsApp, combinando tecnología y atención personalizada para atender a una clientela internacional con estilos de vida complejos y transfronterizos. Con sede en Miami y operaciones en San Pablo, Brasil, Karta cuenta con el respaldo de Canary, Clocktower y FJ Labs. Para obtener más información, visite www.conkarta.com.

