-

Andersen Consulting stärkt seine Kompetenzen im Bereich Cybersicherheit durch die Integration von RedLegg

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert sein Angebot im Bereich Cybersicherheit durch eine Kooperationsvereinbarung mit RedLegg, einem Unternehmen für Cybersicherheit, das für seine Managed Threat Detection- und Beratungsdienste bekannt ist.

RedLegg wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in den USA. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Cybersicherheitslösungen mit Schwerpunkt auf Risikominderung, Managed Security Services und Penetrationstests. Das Angebot umfasst Managed Detection and Response (MDR), Incident Response, Richtlinienentwicklung und virtuelle CISO-Beratung. RedLegg bedient mittelständische Kunden der Bereiche Finanzen, Versicherungen, Recht und Gesundheitswesen und kombiniert Automatisierung, Informationen zu Bedrohungen und ein dediziertes Security Operations Center (SOC), um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Cybersicherheitsmaßnahmen zu optimieren und langfristige Widerstandsfähigkeit aufzubauen.

„Unser Fokus lag schon immer darauf, unseren Kunden dabei zu helfen, den Überblick zu behalten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – nämlich Abwehrmaßnahmen zu entwickeln, die tatsächlich funktionieren“, so Lynn Weddle, Präsidentin von RedLegg. „Die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting erweitert unsere Möglichkeiten, agile, hochwirksame Cybersicherheitssysteme anzubieten, die sowohl mit den sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen Schritt halten als auch mit den dynamischen Geschäftsanforderungen.“

„RedLegg geht das Thema Cybersicherheit mit einer Präzision und Entschlossenheit an, die das Unternehmen von anderen unterscheidet“, sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Ob es um die Erkennung von Bedrohungen oder die Stärkung der Infrastruktur geht – ihr Modell ist auf die Realitäten der heutigen Geschäftswelt zugeschnitten.“

Andersen Consulting ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung, die eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Business, Technologie und KI-Transformation sowie Personallösungen anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Dienstleistungsmodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Consulting-, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie weltweite Mobilitäts- und Beratungsleistungen auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachleuten rund um die Welt und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishGerman

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting stärkt sein Angebotsportfolio für digitale Transformation mit Silver Creek

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting gibt eine Kooperationsvereinbarung mit Silver Creek bekannt, einem führenden Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Datenstrategie, Analytik, Anwendungsentwicklung und KI-gestützte Automatisierung. Silver Creek Software ist ein führendes Technologie-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Alberta, Kanada, das sich auf die Transformation von Unternehmen durch Daten- und Geschäftslösungen spezialisiert hat. Das 1998 gegründete Unternehmen...

Andersen Consulting stärkt Angebot für digitale Transformation durch Hinzufügung von Internet & Idee

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting schließt eine Kooperationsvereinbarung mit Internet & Idee ab, einem in Italien ansässigen Digitalalisierungsberater, der seine Fähigkeit verbessert, integrierte technologiegetriebene Lösungen zu liefern. Internet & Idee wurde 1998 gegründet und liefert Digitalstrategie, Softwareentwicklung, Testing & QA (Testverfahren und Qualitätssicherung), E-Commerce und mobile Lösungen. Das Unternehmen agiert in zwei Kernbereichen: IT-Beratung...

Andersen Consulting erweitert sein Netzwerk um das Partnerunternehmen Africa International Advisors

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen im Bereich Strategie und Geschäftstransformation in Afrika durch eine Kooperationsvereinbarung mit Africa International Advisors (AIA), ein in Johannesburg ansässiges Unternehmen, das sich auf die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen durch branchenspezifische Einblicke, Innovation und Beratungsdienstleistungen konzentriert. AIA wurde im Jahr 2002 gegründet und ist ein panafrikanisches Unternehmensbera...
Back to Newsroom