Andersen Consulting透過新增合作公司RedLegg強化網路安全能力

RedLegg成立於2008年，總部位於美國，致力於提供量身打造的網路安全解決方案，並專注於風險緩解、代管安全服務和滲透測試。其服務範圍包括代管偵測與回應(MDR)、事件回應、政策制定和虛擬資訊安全長(CISO)顧問。RedLegg服務于金融、保險、法律和醫療保健領域的中階市場客戶，融合自動化技術、威脅情報和專屬安全操作維運中心(SOC)，協助企業簡化網路安全操作維運流程，建構長期韌性。

RedLegg總裁Lynn Weddle表示：「我們始終專注于協助客戶撥開迷霧，聚焦真正重要的事情——打造切實有效的防禦體系。與Andersen Consulting的合作將擴大我們提供靈活、高效網路安全解決方案的能力，以跟上不斷演變的威脅和動態的業務需求。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「RedLegg在網路安全領域展現出的精準和堅韌使其脫穎而出。無論是偵測威脅還是強化基礎設施，他們的業務模式都貼合當今商業環境的實際情況。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

