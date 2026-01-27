-

Andersen Consulting透過新增合作公司RedLegg強化網路安全能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與RedLegg達成合作協議，深化其網路安全服務布局。RedLegg是一家以代管威脅偵測和顧問服務著稱的網路安全公司。

RedLegg成立於2008年，總部位於美國，致力於提供量身打造的網路安全解決方案，並專注於風險緩解、代管安全服務和滲透測試。其服務範圍包括代管偵測與回應(MDR)、事件回應、政策制定和虛擬資訊安全長(CISO)顧問。RedLegg服務于金融、保險、法律和醫療保健領域的中階市場客戶，融合自動化技術、威脅情報和專屬安全操作維運中心(SOC)，協助企業簡化網路安全操作維運流程，建構長期韌性。

RedLegg總裁Lynn Weddle表示：「我們始終專注于協助客戶撥開迷霧，聚焦真正重要的事情——打造切實有效的防禦體系。與Andersen Consulting的合作將擴大我們提供靈活、高效網路安全解決方案的能力，以跟上不斷演變的威脅和動態的業務需求。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「RedLegg在網路安全領域展現出的精準和堅韌使其脫穎而出。無論是偵測威脅還是強化基礎設施，他們的業務模式都貼合當今商業環境的實際情況。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting與Silver Creek攜手合作，強化數位化轉型服務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting宣布與Silver Creek達成合作協議，後者是資料策略、分析、應用開發和AI驅動自動化服務領域的領軍企業。 Silver Creek Software是總部位於加拿大亞伯達省的頂尖技術服務公司，擅長透過資料和業務解決方案協助企業轉型。該公司成立於1998年，提供全方位顧問服務，專精於資料和分析、應用開發、機器學習和AI領域。憑藉一支經驗豐富且具備資質認證的專業團隊，該公司為多個產業提供量身打造的解決方案，包括公共部門、金融服務、自然資源和交通運輸產業。Silver Creek的核心關注點在於透過數位化、整合化和自動化，協助客戶從資料中發掘價值。 Silver Creek執行長Ben Steem表示：「我們的聲譽建立在協助企業將複雜的資料生態系統轉化為策略資產的基礎上。透過與Andersen Consulting合作，我們將本地知識、靈活交付模式與全球轉型專長相結合，為客戶提供更深入的洞察、可擴充的系統和永續的轉型成果。」 Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vors...

Andersen Consulting新增合作公司Internet & Idee，強化數位化轉型服務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與總部位於義大利的數位顧問機構Internet & Idee達成合作協議，強化自身提供整合式技術驅動型解決方案的能力。 Internet & Idee成立於1998年，業務涵蓋數位策略、軟體發展、測試和品質保證、電子商務以及行動解決方案。該公司的業務布局分為兩大核心領域：IT顧問服務和自有的軟體即服務產品，其中包含信貸管理和網路安全監控工具。憑藉在銀行、保險、信貸管理和精品電商物流領域的深厚專業經驗累積，Internet & Idee將產業洞察和技術創新相結合，協助企業提升業務表現。 Internet & Idee執行長Carlo Stumpo表示：「此次合作讓我們能夠更大規模地發揮自身在數位化和各產業領域的專業優勢。透過與Andersen Consulting攜手合作，我們可以為那些在高度監管和快速變化的產業中面臨複雜挑戰的客戶提供更具針對性、更高效的解決方案。」 Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「Inter...

Andersen Consulting新增合作公司Africa International Advisors

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與Africa International Advisors (AIA)達成合作協議，進一步擴大其在非洲地區的策略顧問和業務轉型服務能力。AIA總部位於約翰尼斯堡，專注於透過產業專屬洞察、創新方案和顧問服務提升企業競爭力。 AIA成立於2002年，是一家泛非洲管理顧問公司，提供以策略為導向的顧問服務，並聚焦數位化轉型和AI驅動的業務成果。該公司為多個產業的客戶提供顧問服務，包括能源和資源、石油和天然氣、基礎建設、貿易和物流、金融服務、銀行以及電信產業。AIA憑藉其策略視角、本地公信力和市場准入優勢，能夠設計並實施各類整合人員、流程和技術的解決方案，從而推動切實有效的變革。 AIA執行長兼執行合夥人Hasnayn Ebrahim表示：「從成立之初，我們的使命就是以非洲為核心視角推動發展，立足非洲大陸的現實情況和發展願景。透過與Andersen Consulting的此次合作，我們得以取得全球洞察和一流實務，同時堅守對在地化服務的承諾，協助客戶在非洲大陸釋放成長潛力、強化執行能力，並...
Back to Newsroom