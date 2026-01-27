Andersen Consulting renforce ses capacités en matière de cybersécurité en s’associant à RedLegg

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a choisi d’élargir son offre de cybersécurité en concluant un accord de collaboration avec RedLegg, un cabinet spécialisé dans la cybersécurité et réputé pour ses services de conseil et de détection des menaces.

Fondé en 2008 et basé aux États-Unis, RedLegg propose des solutions de cybersécurité sur mesure axées sur l’atténuation des risques, les services de sécurité gérés et les tests de pénétration. Ses offres comprennent la détection et la réponse gérées (Managed Detection and Response, MDR), la réponse aux incidents, l’élaboration de politiques et le conseil virtuel aux RSSI. Au service de clients du marché intermédiaire dans les secteurs de la finance, de l’assurance, du droit et des soins de santé, RedLegg combine l’automatisation, la veille sur les menaces et un centre des opérations de sécurité (Security Operations Center, SOC) dédié pour aider les organisations à rationaliser leurs opérations de cybersécurité et à renforcer leur résilience sur le long terme.

« Notre objectif a toujours été d’aider nos clients à faire le tri parmi toutes les informations disponibles pour se concentrer sur l’essentiel : la mise en place de défenses réellement efficaces », a déclaré Lynn Weddle, présidente de RedLegg. « Notre collaboration avec Andersen Consulting nous permet de proposer des solutions de cybersécurité agiles et performantes, capables de s’adapter à l’évolution des menaces et aux exigences commerciales en constante mutation. »

« RedLegg aborde la cybersécurité avec une précision et une ténacité qui la distinguent de ses pairs », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président mondial et chef de la direction d’Andersen. « Que ce soit pour détecter les menaces ou pour renforcer les infrastructures, leur modèle vise à répondre aux réalités du paysage commercial actuel. »

Andersen Consulting est une société de conseil internationale qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présente dans plus de 1 000 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 50 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

