Indero CRO e la World Scleroderma Foundation annunciano l’avvio di una collaborazione strategica volta a portare avanti l’intervento terapeutico tempestivo nella sclerosi sistemica

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Indero annuncia l’inizio di una collaborazione strategica con la World Scleroderma Foundation (WSF) a sostegno del trial di piattaforma WSF SHIELD – uno studio clinico randomizzato, in doppio cieco e con design adattivo progettato per valutare vari prodotti medicinali in fase di sperimentazione in pazienti che soddisfano i criteri VEDOSS. L’obiettivo dello studio è intervenire nelle fasi precocissime della sclerosi sistemica per migliorare gli esiti clinici per pazienti a lungo termine. Questa partnership unisce due leader nei rispettivi settori – Indero in quello delle operazioni di ricerca clinica e la WSF in quello della ricerca e tutela dei pazienti affetti da sclerodermia – per creare una potente piattaforma per l’innovazione in ambito reumatologico.

