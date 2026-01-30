Le département américain de l'Énergie et Kyoto Fusioneering lancent un partenariat stratégique destiné à construire des infrastructures essentielles pour la fusion nucléaire et à accélérer le déploiement commercial de l'énergie issue de la fusion

WASHINGTON & TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, le département de l'Énergie des États-Unis (DOE) et Kyoto Fusioneering (KF) ont conclu un partenariat historique visant à fournir des infrastructures de fusion essentielles et à mener des activités de R&D collaboratives afin de réduire les risques technologiques et commerciaux.

S'appuyant sur un nouveau partenariat public-privé entre KF et l'Oak Ridge National Laboratory (ORNL) qui met à profit l'expertise de chaque institution en matière de technologie de fusion pour développer des infrastructures et des technologies d'essai de fusion de pointe, cet accord établit un nouveau paradigme dans la coopération entre les États-Unis et le Japon et le partenariat public-privé en vue d'accélérer le déploiement de l'énergie de fusion commerciale.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, KF et l’ORNL entameront des activités conjointes de recherche et développement axées sur les systèmes de couvertures tritigènes pour la fusion, une technologie clé pour la production du combustible tritium nécessaire au maintien de la génération d’énergie de fusion. Cela comprend la mise en place des bases pour le développement conjoint d'UNITY-3, un site d’essai de couvertures tritigènes de tout premier plan à l’échelle internationale, qui sera construit à l’ORNL. KF et l’ORNL commenceront immédiatement les travaux visant à faire d’UNITY-3, une plateforme nucléaire de fusion flexible de nouvelle génération. Le site est conçu pour valider les performances des couvertures tritigènes à l’aide de neutrons représentatifs et de géométries de composants réalistes, une étape essentielle vers la mise en service de centrales électriques commerciales. Soulignant l’urgence de la demande du marché pour ce type de capacités, l’initiative a bénéficié d’un fort soutien de l’industrie, avec l’adhésion de dix partenaires, dont sept grands programmes américains de développement de la fusion.

En parallèle, KF et ORNL collaboreront avec l'Idaho National Laboratory (INL) et le Savannah River National Laboratory (SRNL) afin de mettre à profit les infrastructures complémentaires UNITY-1 et UNITY-2 de KF, situées respectivement au Japon et au Canada, pour le développement de technologies non nucléaires liées à la couverture, au cycle thermique et au cycle du combustible tritium, qui font toutes partie de la plateforme de développement de la couverture tritium du DOE dans le cadre de la mission Fusion Nuclear Science.

Ce partenariat réunit la plateforme de développement de la couverture tritium (TBDP) du DOE et les programmes mondiaux UNITY™ (Unique Integrated Testing Facility) de KF afin de mettre en œuvre la stratégie « Build-Innovate-Grow » (Construire-Innover-Croître) destinée à combler les lacunes critiques identifiées dans la feuille de route scientifique et technologique sur la fusion nucléaire du Bureau des sciences du DOE. Ces programmes améliorent systématiquement le niveau de maturité technologique (TRL) de la couverture de reproduction du tritium et des systèmes de cycle du combustible en fournissant des environnements de test logiquement liés et de plus en plus prototypiques, et en les exploitant grâce à une coordination menée par le secteur privé et soutenue par le secteur public.

Cet accord inaugure un modèle d'investissement public-privé coordonné et de collaboration internationale. Guidé par un impératif commercial dicté par le marché et rendu possible par une science de pointe, ce partenariat associe l'excellence de KF en matière d'ingénierie et de technologie de fusion à la tradition scientifique des laboratoires nationaux du DOE. Cette synergie renforce le lien stratégique profond qui unit les États-Unis et le Japon, en mettant en commun les ressources des deux pays pour forger une base industrielle de fusion sans équivalent dans le monde.

« L'énergie de fusion représente une opportunité de transformation pour notre avenir énergétique », a déclaré le Dr. Darío Gil, sous-secrétaire à la science du DOE. « Ce partenariat reflète l'engagement du DOE à travailler avec des alliés de confiance et le secteur privé pour construire des infrastructures essentielles, renforcer la compétitivité américaine et réaliser des progrès réels et mesurables vers la concrétisation de l'énergie de fusion. »

« Les États-Unis et le Japon partagent une longue histoire de coopération étroite dans le domaine des sciences et des technologies », a déclaré le Dr. Satoshi Konishi, cofondateur et PDG de Kyoto Fusioneering. « Grâce à ce partenariat stratégique avec le DOE, nous sommes fiers de mettre à profit l'expertise de KF et du Japon en matière de technologie et d'ingénierie de la fusion afin de faire évoluer la science de la fusion nucléaire, de réduire les risques liés aux centrales à fusion et de soutenir le succès à long terme des écosystèmes de fusion américains et japonais. »

À propos du Bureau des sciences du Département de l'énergie des États-Unis

Le Bureau des sciences (SC) du DOE est le plus grand contributeur à la recherche fondamentale en sciences physiques aux États-Unis et s'efforce de relever certains des défis les plus urgents de notre époque. Son programme Fusion Energy Sciences (FES) met activement en œuvre la feuille de route Fusion Science & Technology afin d'accélérer la mise à disposition commerciale de l'énergie de fusion. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.energy.gov/science.

À propos de Kyoto Fusioneering

Kyoto Fusioneering (KF) est le premier fournisseur international de technologies de fusion et de systèmes intégrés, soutenant bon nombre des programmes de fusion privés et publics les plus avancés au monde. En tant que plus grande entreprise japonaise dans le domaine de la fusion, KF fournit des technologies essentielles, dont dans les domaines du chauffage du plasma, de la gestion thermique et des systèmes de cycle du combustible, qui sont indispensables à la commercialisation de l'énergie de fusion. Basée à Tokyo, KF opère sur la scène internationale et dispose de filiales aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, ainsi qu'une coentreprise au Canada.

