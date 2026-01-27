NetApp数据平台助力Super Bowl LX实现高效数据运营

美国加利福尼亚州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- NetApp®（NASDAQ：NTAP）智能数据基础设施公司今日宣布，其正为Super Bowl LX提供数据运营支持。作为旧金山49人队及美国国家橄榄球联盟（NFL）的官方智能数据基础设施合作伙伴，NetApp通过企业级数据平台，为全球橄榄球迷打造无缝衔接的数字与现场体验——无论是在Levi’s® Stadium现场观赛，还是在世界另一端的客厅通过屏幕观看比赛。

NetApp首席营销官Gabie Boko表示：“世界因数据而运转，即便是在体育这样高度实体化的行业中亦不例外。为创新而优化数据，不仅取决于数据存放在何处，更取决于数据如何流动。在Super Bowl期间，这一理念将在Levi’s® Stadium得到最直观、最充分的展现。尽管球场并非传统意义上的数据中心，但在比赛进行过程中，它会转变为一个高度互动的数据中枢，因为数据在其中持续、高频地流动。”

随着科技不断推动橄榄球运动演进，赛事所产生的数据量持续攀升，若缺乏有效管理，极易陷入无序与混乱。从用于捕捉每一次传球细节的传感器，到记录每个关键瞬间的照片与视频，再到社交媒体上球迷的实时互动，这些都构成了每场比赛永久留存的数字化记录。今年，Super Bowl LX所生成的海量数据将全部源自Levi’s® Stadium——美国技术最先进的体育场馆之一。为应对Super Bowl LX期间产生的海量数据流，旧金山49人队与美国国家橄榄球联盟（NFL）基于NetApp解决方案构建了智能数据基础设施，为释放数据潜能、Unleash Genius奠定了坚实基础。

旧金山49人队执行副总裁兼技术负责人Costa Kladianos表示：“Levi’s® Stadium坐落于硅谷，我们始终以极高标准来要求自身的技术运营；而作为Super Bowl LX的主办方，我们必须为身处各地的NFL球迷打造卓越的观赛体验。高性能存储是我们数据运营中不可或缺的核心能力，使我们能够从驱动NFL规模最大的户外4K显示屏，到对零售及餐饮库存进行实时追踪。NetApp为我们提供了实现世界级球迷体验所需的智能数据基础设施。”

NFL首席信息官Gary Brantley表示：“在过去一个赛季中，NFL持续加速拓展国际版图，其中包括计划于2025年首次在马德里举办常规赛。数据是我们以高质量互动触达全球更多球迷的核心要素。由NetApp解决方案赋能的智能数据基础设施，使我们无论是在硅谷，还是在另一片大陆比赛，都能够为球迷提供同样水准、始终如一的观赛体验。”

NFL的全球球迷无论身处何地，都希望获得顺畅一致的观赛体验。无论是在Levi’s® Stadium现场观看Super Bowl LX，还是在伦敦通过流媒体收看比赛，数据都会确保将赛事的激情以同样的方式传递给球迷，随时随地、毫无差别。从高效管理视频文件，到在毫秒级时间内完成社交媒体内容的多语言转换，智能数据基础设施让每一位球迷都能持续感受到与赛事的紧密连接。

