LTTS conclut un accord stratégique d'ingénierie et de R&D avec un équipementier automobile mondial

BENGALURU, Inde--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE : 540115, NSE : LTTS), leader mondial dans le domaine des services de conseil en IA, numérique et ER&D, a annoncé avoir conclu un important contrat pluriannuel dans son segment Mobilité avec un équipementier automobile de premier plan. Cette victoire stratégique renforce encore le partenariat de longue date entre LTTS et le constructeur automobile haut de gamme et souligne son rôle croissant dans le soutien à l'ingénierie de la mobilité de nouvelle génération.

Cet engagement englobe des services avancés en matière de logiciels, de connectivité et d'ingénierie numérique dans plusieurs domaines technologiques liés à l'automobile. LTTS s'appuiera sur son expertise mondiale en ingénierie, sa solide connaissance du domaine et ses cadres de prestation éprouvés pour soutenir la feuille de route évolutive du client en matière de produits et de technologies.

Cette victoire renforce les capacités complètes de LTTS en matière d'ingénierie de la mobilité, qui couvrent les systèmes embarqués, les plateformes numériques, la vérification et la validation, l'intégration dans le cloud, la cybersécurité et l'ingénierie logicielle et mécanique interdisciplinaire. Les investissements de LTTS dans des laboratoires de R&D de pointe et dans des infrastructures de mobilité connectées continuent de jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de programmes à grande échelle avec des équipementiers mondiaux.

Alind Saxena, directeur exécutif et président, Mobilité et technologie chez L&T Technology Services, a déclaré : « Nous sommes fiers d'approfondir notre partenariat avec ce client précieux grâce à cet engagement stratégique. LTTS combine une ingénierie axée sur le domaine, des pratiques de développement sécurisées et l'excellence dans la prestation mondiale afin d'accélérer l'avenir de la mobilité haut de gamme. Cette victoire reflète la confiance accordée à nos équipes et notre engagement à fournir une ingénierie de classe mondiale à grande échelle. »

