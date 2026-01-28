MACIF poursuit sa transformation digitale avec un nouveau service d’assurance habitation sur Guidewire Cloud Platform

PARIS--(BUSINESS WIRE)--MACIF et Guidewire (NYSE : GWRE) annoncent que la MACIF, l’une des plus importantes compagnies d’assurance mutualiste de France, a lancé avec succès un nouveau service d’assurance habitation sur Guidewire Cloud Platform. La nouvelle ligne d’activité, qui représente le deuxième plus gros volume d’affaires de la MACIF après celui de l’assurance auto, marque une étape importante dans la transformation digitale de l’assureur.

L’assurance habitation MACIF s’appuie sur les capacités de Guidewire Cloud Platform, notamment les applications cœur de métier PolicyCenter et ClaimCenter, que la MACIF avait précédemment déployées sur site pour son activité d’assurance auto. Cet investissement de la MACIF reflète des objectifs stratégiques plus étendus, visant à renforcer sa position sur le marché français assurantiel par l’innovation digitale et l’efficacité opérationnelle.

L’un des éléments clés de la réussite de la MACIF a été l’implémentation de Jutro Digital Platform de Guidewire, qui a accéléré le développement et le déploiement des capacités de son portail numérique. Jutro apporte à la MACIF des outils améliorés lui permettant d’offrir une expérience client moderne et réactive, tout en réduisant la complexité du développement et les délais de commercialisation.

Autres réalisations des douze derniers mois :

Lancement de Guidewire Niseko : mise à jour de Guidewire Cloud Platform pour permettre à la MACIF de profiter des fonctions de la version Niseko ;

mise à jour de Guidewire Cloud Platform pour permettre à la MACIF de profiter des fonctions de la version Niseko ; Portefeuille Mobilité : migration réussie des données de la MACIF vers Guidewire Cloud Platform ;

migration réussie des données de la MACIF vers Guidewire Cloud Platform ; DARVA : implémentation du connecteur DARVA avec Guidewire Cloud Platform, pour fluidifier les échanges de demandes d’indemnisation entre les sociétés d’assurance ;

implémentation du connecteur DARVA avec Guidewire Cloud Platform, pour fluidifier les échanges de demandes d’indemnisation entre les sociétés d’assurance ; Guidewire Early Access : la MACIF continue de bénéficier du programme Guidewire Early Access (EA), qui permet à certains clients d’évaluer et de commenter les nouvelles capacités avant leur mise à disposition générale.

« Le lancement du programme d’assurance habitation représente un véritable aboutissement pour la MACIF, car il conjugue l’expansion de nos capacités digitales et l’introduction d’une nouvelle offre de produits », a déclaré Fabrice Leyglene, CIO du groupe MACIF. « Guidewire Cloud Platform nous a apporté le socle nécessaire pour non seulement gérer efficacement notre activité Auto actuelle, mais aussi pour nous développer rapidement et en toute confiance sur le segment Habitation. Grâce à l’approche intégrée, nous restons cohérents à travers toutes nos opérations, tout en intensifiant notre stratégie de croissance. J’attends avec impatience cette nouvelle année de transformation qui arrive. »

Yann Arnaud, Directeur des Réponses aux Besoins Sociétaires et de l’Innovation chez MACIF, a déclaré : « 2025 a de nouveau été une année de transformation et de croissance importantes pour la MACIF, et Guidewire a cette fois encore joué un rôle majeur pour nous aider à réaliser nos objectifs. Les douze prochains mois seront une période cruciale, car nous avons l’intention d’améliorer encore notre portefeuille produits et d’étudier de quelle manière les technologies en développement, y compris l’IA, génèreront davantage de valeur pour nos clients et nos salariés. »

« Félicitations à la MACIF pour le lancement réussi de son nouveau produit d’assurance habitation », a déclaré Alain Nohra, Vice-président régional, Europe du Sud chez Guidewire. « La décision d’automatiser les processus de bout en bout et de moderniser les systèmes métier s’avère être la bonne stratégie, car elle permet d’être efficace et agile et de mieux servir les sociétaires. Son succès montre que les assureurs visionnaires peuvent accélérer les délais de commercialisation tout en maintenant leur excellence opérationnelle. Nous sommes fiers d’accompagner la MACIF dans cette démarche. »

À propos de MACIF

MACIF est l'une des principales mutuelles d'assurance françaises, au service de millions de clients dans plusieurs secteurs d'activité. Fondée sur des principes mutualistes, MACIF s'engage à fournir des solutions d'assurance complètes tout en entretenant des relations solides avec ses clients et en s'impliquant dans la vie locale. La société continue d'investir dans des initiatives de transformation numérique afin d'améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle.

À propos de Guidewire

Guidewire est la plateforme à laquelle les assureurs IARD font confiance pour communiquer, innover et se développer efficacement. Nous associons les applications cœur de métier, le digital, l’analytique et l’IA dans notre plateforme sous forme de service cloud. Qu’ils soient nouveaux entrants ou parmi les plus grands et plus complexes au monde, plus de 570 assureurs utilisent Guidewire dans 43 pays.

En tant que partenaire de nos clients, nous sommes en constante évolution pour assurer leur réussite. Nous sommes fiers de nos résultats inégalés en matière d’implémentations, avec à notre actif plus de 1 700 projets réalisés avec succès et bénéficiant du soutien de la plus grande équipe de R&D, et l’écosystème de partenaires le plus vaste du secteur. Notre marketplace compte des centaines d'applications qui accélèrent l'intégration, la localisation et l'innovation.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site www.guidewire.fr. Suivez-nous sur X et LinkedIn.