Snaile et Les Propriétés Elvora Corp. s’associent pour déployer jusqu’à 200 sites de casiers intelligents dans la région de l’Abitibi, au Québec

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Snaile Inc., chef de file canadien en technologie de casiers intelligents pour colis, et Les Propriétés Elvora Corp., l’un des groupes les plus émergeants du Québec en développement et en gestion immobilière, ont conclu un partenariat stratégique en vue de déployer jusqu’à 200 sites de casiers intelligents dans la région de l’Abitibi. Cette initiative représente l’un des plus importants déploiements d’infrastructures de casiers intelligents jamais annoncés au Québec.

Ce partenariat réunit la technologie avancée de gestion intelligente des colis de Snaile et l’empreinte immobilière ainsi que l’expertise locale de Les Propriétés Elvora Corp., afin d’élargir l’accès à des infrastructures de commerce électronique sécurisées et efficaces dans le nord du Québec.

Déployer des infrastructures de livraison intelligentes à grande échelle

Dans le cadre de ce partenariat, Snaile déploiera sa plateforme primée de casiers intelligents, comprenant le matériel, les logiciels et les systèmes de surveillance, permettant une infrastructure de livraison sécurisée et gérée infonuagiquement sur l’ensemble des sites. Le système intègre des analyses en temps réel, des accès chiffrés et une surveillance centralisée afin de soutenir des environnements à fort volume et à usages multiples.

Les Propriétés Elvora Corp. mettra à profit l’ensemble de ses propriétés et de ses emplacements, ses capacités en matière de permis ainsi que ses relations locales afin d’intégrer la technologie dans des immeubles résidentiels, commerciaux, de détail et industriels partout en Abitibi.

Le déploiement débutera au début de 2026 et s’effectuera par phases afin d’atteindre jusqu’à 200 sites de casiers intelligents pleinement opérationnels dans un horizon de 24 mois, positionnant l’Abitibi comme chef de file provincial en matière d’infrastructures de livraison connectées.

« Ce partenariat vise à bâtir de véritables infrastructures, et non seulement à améliorer la livraison », a déclaré Jonathan Szucs, chef de la direction de Snaile Inc. « En intégrant notre réseau de casiers intelligents aux propriétés et aux emplacements de Les Propriétés Elvora Corp., nous déployons une technologie sécurisée et évolutive qui apporte des infrastructures modernes de livraison directement aux communautés du nord du Québec. Ensemble, nous établissons une base connectée qui favorise la croissance à long terme et améliore l’accès dans toute la région de l’Abitibi. »

« Ce partenariat reflète notre vision du développement communautaire à long terme », a ajouté Jonathan Bourgelas Nicol, président, chez Les Propriétés Elvora Corp. « En intégrant des infrastructures de casiers intelligents à nos emplacements, nous améliorons l’accès quotidien pour les résidents et les locataires, tout en renforçant la valeur et la fonctionnalité à long terme de nos propriétés en Abitibi. »

Retombées économiques et communautaires

Le partenariat Snaile-Elvora permettra de:

Soutenir la création d’emplois dans les secteurs de l’installation, de l’entretien et de la logistique

Améliorer l’accès à des infrastructures de livraison fiables pour les résidents et les entreprises locales

Réduire les émissions liées aux livraisons grâce à l’optimisation des itinéraires et à la centralisation des points de dépôt

Accroître la valeur des actifs à long terme par l’intégration d’infrastructures intelligentes prêtes pour l’avenir

Ensemble, les partenaires mettent en place un modèle évolutif de déploiement d’infrastructures connectées dans des régions situées au-delà des grands centres urbains.

À propos de Snaile Inc.

Snaile Inc. est le chef de file canadien des casiers intelligents, concevant et fabriquant des systèmes sécurisés de gestion de colis connectés à l’infonuagique pour les secteurs résidentiel, commercial et logistique. Grâce à sa technologie brevetée et à ses analyses avancées, Snaile déploie des infrastructures à l’échelle nationale pour une économie axée sur le numérique.

Pour en savoir plus, visitez www.snaile.com

À propos de Les Propriétés Elvora Corp.

Les Propriétés Elvora Corp. est une entreprise québécoise spécialisée en développement et en gestion immobilière, œuvrant dans les secteurs résidentiels, commercial et industriel. Les Propriétés Elvora Corp. s’engage à créer des communautés durables, connectées et axées sur la valeur à travers la région de l’Abitibi.