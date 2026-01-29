-

Andersen Consulting styrker sine cybersikkerhedskompetencer med tilføjelsen af RedLegg

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sit cybersikkerhedsudbud gennem en samarbejdsaftale med RedLegg, der er et cybersikkerhedsfirma med speciale i administreret trusselsdetektion og rådgivningsydelser.

RedLegg blev grundlagt i 2008 og har hovedsæde i USA. RedLegg tilbyder skræddersyede cybersikkerhedsløsninger med fokus på risikominimering, administrerede sikkerhedstjenester og penetrationstest. Virksomhedens ydelser omfatter blandt andet managed detection and response (MDR), hændelsesrespons, udvikling af sikkerhedspolitikker samt virtuel CISO-rådgivning. RedLegg betjener mellemstore virksomheder inden for finans, forsikring, jura og sundhedssektoren og kombinerer automatisering, trusselsintelligens og et dedikeret Security Operations Center (SOC) for at hjælpe organisationer med at effektivisere deres cybersikkerhedsoperationer og opbygge langsigtet modstandsdygtighed.

"Vores fokus har altid været at hjælpe kunder med at skære støjen fra og prioritere det, der virkelig betyder noget – nemlig at opbygge forsvar, der rent faktisk fungerer," udtaler Lynn Weddle, der er president hos RedLegg. "Samarbejdet med Andersen Consulting styrker vores evne til at levere agile cybersikkerhedsløsninger med stor gennemslagskraft, som kan følge med både de stadigt skiftende trusler og virksomhedernes dynamiske behov."

"RedLeggs tilgang til cybersikkerhed bygger på præcision og robusthed, der adskiller virksomheden fra konkurrenterne," udtaler Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og CEO for Andersen. "Uanset om det handler om trusselsdetektion eller styrkelse af infrastrukturen, er deres model udviklet til at imødekomme virkeligheden i nutidens forretningslandskab."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der leverer et bredt og sammenhængende udvalg af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret i den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for konsulentydelser, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og advisory på en global platform med mere end 50.000 specialister verden over samt tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og leverer konsulentløsninger gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdsfirmaer verden over.

