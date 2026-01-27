Andersen Consulting通过新增合作公司RedLegg强化网络安全能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与RedLegg达成合作协议，深化其网络安全服务布局。RedLegg是一家以托管威胁检测和咨询服务著称的网络安全公司。

RedLegg成立于2008年，总部位于美国，致力于提供量身定制的网络安全解决方案，并专注于风险缓解、托管安全服务和渗透测试。其服务范围包括托管检测与响应(MDR)、事件响应、政策制定和虚拟首席信息安全官(CISO)咨询。RedLegg服务于金融、保险、法律和医疗保健领域的中端市场客户，融合自动化技术、威胁情报和专属安全运营中心(SOC)，帮助企业简化网络安全运营流程，构建长期韧性。

RedLegg总裁Lynn Weddle表示：“我们始终专注于帮助客户拨开迷雾，聚焦真正重要的事情——打造切实有效的防御体系。与Andersen Consulting的合作将扩大我们提供灵活、高效网络安全解决方案的能力，以跟上不断演变的威胁和动态的业务需求。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“RedLegg在网络安全领域展现出的精准和坚韧使其脱颖而出。无论是检测威胁还是强化基础设施，他们的业务模式都贴合当今商业环境的实际情况。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

