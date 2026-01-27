Andersen Consulting incorpora a RedLegg y consolida sus capacidades en materia de ciberseguridad

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplía su oferta de ciberseguridad con un acuerdo de colaboración con RedLegg, especialista en ciberseguridad reconocida por sus servicios gestionados de detección de amenazas y asesoramiento.

Fundada en 2008 y con sede en Estados Unidos, RedLegg brinda soluciones de ciberseguridad personalizadas para mitigar los riesgos, servicios de seguridad gestionados y pruebas de penetración. Sus ofertas abarcan desde la detección y la respuesta gestionadas (MDR), la respuesta a los incidentes y el desarrollo de políticas hasta el asesoramiento virtual en materia de CISO. RedLegg, que presta servicios a los clientes del mercado medio en los sectores financiero, asegurador, jurídico y médico, combina la automatización, la inteligencia sobre amenazas y un centro de operaciones de seguridad (SOC) especializado para ayudar a las organizaciones a optimizar sus operaciones de ciberseguridad y desarrollar su capacidad de recuperación y adaptación a largo plazo.

"Nuestro objetivo siempre ha sido ayudar a los clientes a eliminar el ruido y darle prioridad a lo más importante, que es generar defensas que funcionen de verdad", afirmó Lynn Weddle, presidente de RedLegg. "Esta colaboración con Andersen Consulting amplía nuestra capacidad para ofrecer soluciones de ciberseguridad ágiles y con gran repercusión, que se adaptan tanto a las amenazas en constante evolución como a las exigencias empresariales más dinámicas".

"RedLegg se distingue por tener una metodología de ciberseguridad que pone el foco en la precisión y la determinación", aseguró Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen. "Ya sea detectando amenazas o reforzando la infraestructura, su modelo está diseñado para adaptarse a las realidades del panorama empresarial actual".

