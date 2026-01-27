Clearwater Analytics integreert AI in Beacon Risk Platform om modelvalidatie en blootstellingsanalyse te versnellen

BOISE, Idaho & CHICAGO & NEW YORK & LONDEN & HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), het meest uitgebreide technologieplatform voor investeringsbeheer, heeft vandaag baanbrekende ingebouwde agentic AI-mogelijkheden aangekondigd binnen Beacon by CWAN, zijn platform voor bedrijfsrisico's en kwantitatieve analyses. Hiermee kunnen risicoteams modelvalidatie, blootstellingsanalyse en besluitvorming versnellen.

De regelgeving wordt steeds strenger en de complexiteit van portefeuilles bereikt ongekende hoogten. Traditionele risicoplatforms schieten tekort wanneer institutionele beleggers het meest behoefte hebben aan antwoorden. De ingebouwde AI van CWAN is speciaal ontwikkeld voor kwantitatieve ontwikkelaars en risicoprofessionals die complexe institutionele portefeuilles beheren. Deze AI werkt binnen de rekenengine van Beacon zelf en traint de agents die onze klanten inzetten op basis van gegevens die zijn gebaseerd op de werkelijke posities van een bedrijf, gevalideerde modellen en realtime berekeningen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.