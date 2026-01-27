Andersen Consulting rafforza l'offerta di cybersicurezza con l'aggiunta di RedLegg

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting approfondisce la sua offerta di cybersicurezza attraverso un accordo di collaborazione con RedLegg, società di cybersicurezza nota per i suoi servizi gestiti di consulenza e rilevamento delle minacce.

Fondata nel 2008 e con sede negli Stati Uniti, RedLegg fornisce soluzioni di cybersicurezza su misura, con particolare attenzione alla mitigazione del rischio, ai servizi gestiti di sicurezza e ai test di penetrazione. La sua offerta comprende rilevamento e risposta gestiti (MDR), risposta agli incidenti, sviluppo delle politiche e consulenza virtuale CISO. Al servizio di clienti del mercato medio nei settori finanziario, assicurativo, legale e sanitario, RedLegg riunisce automazione, intelligence delle minacce e un Centro operativo di sicurezza (SOC) dedicato per aiutare le organizzazioni a semplificare le operazioni di cybersicurezza e creare resilienza a lungo termine.

“Ci siamo sempre concentrati sull'aiutare i clienti a eliminare le distrazioni e dare priorità a ciò che conta davvero, realizzando difese che funzionano”, ha dichiarato Lynn Weddle, presidente di RedLegg. “Collaborare con Andersen Consulting amplia la nostra capacità di realizzare soluzioni di cybersicurezza agili, ad elevato impatto, che seguono da vicino le minacce in evoluzione e le dinamiche esigenze commerciali”.

“RedLegg si avvicina alla cybersicurezza con una precisione e una grinta che la rendono unica”, ha commentato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Che si tratti di rilevare minacce o di rafforzare l'infrastruttura, il loro modello è creato per le realtà dello scenario commerciale di oggi”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 1.000 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.