Indero CRO y la World Scleroderma Foundation anuncian una colaboración estratégica para impulsar la intervención terapeútica temprana en la esclerosis sistémica

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Indero se complace en anunciar una colaboración estratégica con la World Scleroderma Foundation (WSF) para apoyar el ensayo de la plataforma WSF SHIELD, un estudio clínico aleatorizado, doble ciego y adaptativo, diseñado para evaluar varios productos medicinales en investigación (IMPs) en pacientes que cumplen los criterios VEDOSS. Este ensayo tiene como objetivo intervenir en las etapas más tempranas de la esclerosis sistémica para mejorar los resultados de los pacientes a largo plazo. Esta colaboración reúne a dos referentes en sus respectivos ámbitos: Indero, líder en gestión de ensayos clínicos, y WSF, entidad destacada en investigación y defensa de pacientes con esclerodermia, creando una plataforma sólida que impulsa la innovación en reumatología.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

