LTTS firma un acuerdo estratégico de ingeniería e I+D con un fabricante internacional de equipos originales para automóviles

BENGALURÚ, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), líder internacional en servicios de consultoría de IA, digitalización e ingeniería, investigación y desarrollo (ER&D), ha anunciado que ha conseguido un importante contrato plurianual en su segmento de movilidad con un fabricante de equipos originales (OEM) líder en el sector automovilístico. Este avance estratégico consolida aún más la larga colaboración de LTTS con el fabricante de automóviles de gama alta y destaca su papel cada vez más importante en el apoyo a la ingeniería de movilidad de última generación.

El compromiso abarca servicios avanzados de software, conectividad e ingeniería digital en múltiples ámbitos tecnológicos relacionados con los vehículos. LTTS aprovechará su experiencia general en ingeniería, sus amplios conocimientos en la materia y sus probados sistemas de entrega para contribuir a la evolución de la hoja de ruta tecnológica y de productos del cliente.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.