Plataforma de dados da NetApp capacita operações de dados para a Super Bowl LX

SAN JOSE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje que vai capacitar as operações de dados da Super Bowl LX. Como parceira oficial de infraestrutura de dados inteligente do San Francisco 49ers e da National Football League (NFL, Liga Nacional de Futebol), a NetApp fornece a plataforma de dados de nível empresarial que capacita as experiências digitais e físicas dos torcedores de futebol americano, seja assistindo ao jogo no Levi’s® Stadium ou do seu sofá no outro lado do mundo.

"O mundo vive de dados, mesmo em um setor tão físico quanto os esportes", afirmou Gabie Boko, diretora de marketing da NetApp. "Otimizar os dados para inovação não é só sobre onde se localizam os dados, mas também como eles se movem. Não há lugar onde serão exibidos com maior clareza do que o Levi’s® Stadium durante a Super Bowl. Embora o estádio não seja uma central de dados tradicional, durante o jogo, ele se transforma em uma central de dados interativa, pois há dados se movimento por todos os lados".

À medida que o futebol evolui com a tecnologia, a crescente quantidade de dados produzidos pelo esporte pode facilmente se perder em meio ao caos. Sensores para captar informações sobre cada passe, fotos e vídeos que capturam cada jogada, e interações online dos torcedores nas mídias sociais criam novos pontos de dados que servem como um registro permanente de cada jogo. E, neste ano, todos os dados criados pela Super Bowl LX sairão do Levi’s® Stadium, um dos estádios com o maior avanço tecnológico do país. Para se preparar para a transmissão massiva de dados criados pela Super Bowl LX, os 49ers e a NFL construíram uma infraestrutura de dados inteligente que está aproveitando as soluções da NetApp, dando a eles a base certa para despertar o potencial genial.

"O Levi’s® Stadium está localizado no Vale do Silício e, por isso, já mantemos um alto padrão das nossas operações tecnológicas, mas, como anfitriões da Super Bowl LX, precisamos fornecer uma experiência excepcional aos torcedores da NFL onde quer que eles estejam", afirmou Costa Kladianos, vice-presidente executivo e chefe de tecnologia do 49ers. "O armazenamento de alto desempenho é uma parte fundamental das nossas operações de dados, nos permitindo fazer de tudo, de alimentar o maior telão externo de 4K na NFL até acompanhar o inventário das nossas lojas e concessões em tempo real. A NetApp capacita a infraestrutura de dados inteligente de que precisamos para proporcionar uma experiência de classe mundial aos torcedores".

"A NFL expandiu rapidamente sua presença internacional na última temporada, incluindo a organização de um jogo da temporada regular em Madri pela primeira vez em 2025", afirmou Gary Brantley, diretor de informações da NFL. "Os dados são um componente importante no que diz respeito a alcançar mais pessoas ao redor do mundo com interações de alta qualidade. A infraestrutura de dados inteligente possibilitada pelas soluções da NetApp nos permite fornecer o mesmo nível de experiência aos torcedores mesmo se estivermos jogando no Vale do Silício ou em outro continente".

Os torcedores da NFL no exterior querem uma experiência ininterrupta, não importa onde quer estejam. Se um torcedor está assistindo à Super Bowl LX no Levi’s® Stadium ou vendo a transmissão em Londres, os dados garantem que a empolgação chegue até eles da mesma forma, ao mesmo tempo, em qualquer lugar. Da gestão de arquivos de vídeo à tradução de publicações nas mídias sociais em milissegundos, a infraestrutura de dados inteligente garante que todos os torcedores se sintam conectados.

Sobre a NetApp

