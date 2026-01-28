Ypê pogłębia współpracę z Rimini Street w celu szybszego wdrożenia agentowej AI i osiągnięcia maksymalnych korzyści z ERP

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), Software Support and Agentic AI ERP Company™, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware, poinformował dzisiaj o rozszerzeniu zakresu współpracy z Ypê, brazylijskim producentem towarów konsumpcyjnych obecnych w ponad 95% brazylijskich gospodarstw domowych. Ten istotny krok otwiera zarazem nowy etap w realizacji wizji Ypê ukierunkowanej na wdrażanie AI w celu stworzenia płynnie funkcjonującej firmy zapewniającej wyjątkowe doświadczenia swoim pracownikom, klientom i interesariuszom.

Budowa fundamentów pod innowacje zaczyna się od wsparcia

Jako klient korzystający z rozwiązania Rimini Support™ w zakresie systemu SAP S/4HANA, firma Ypê wykorzystuje bogatą wiedzę fachową Rimini Street w dziedzinie ERP, wspieraną AI oraz automatyzacją, a także wiodące w branży umowy SLA, aby uwolnić zasoby informatyczne i osiągać znaczne oszczędności, sięgające nawet 90% łącznych rocznych opłat z tytułu wsparcia oprogramowania.

Wykorzystując Rimini Smart Path™, sprawdzoną metodykę pozwalającą sfinansować i przyspieszyć realizację transformacji całej firmy w oparciu o agentową AI dzięki umożliwieniu wydłużenia okresu eksploatacji posiadanych systemów, odzyskania kontroli nad planem działań w zakresie IT i wprowadzania znaczących innowacji w ciągu tygodni, a nie lat, kierownictwo ds. IT w Ypê może teraz pewnie realizować swoją strategię w zakresie AI, unikając uzależnienia od dostawcy oprogramowania, kosztów lub zakłóceń związanych z koniecznością aktualizacji lub migracji oprogramowania ERP.

– Rimini Street zna się na ERP i procesach ERP lepiej niż ktokolwiek inny – powiedział Geraldo Pereira, dyrektor ds. informatycznych w Ypê. – Przejście ze wsparcia SAP na wsparcie Rimini Street przyniosło nam wiele korzyści finansowych i operacyjnych. A oferta Rimini Street w zakresie ERP opartego na AI typu agent pozwala nam przyspieszyć realizację działań w celu transformacji.

Brak odrębności dzięki zastosowaniu AI w ramach wszystkich systemów

Firmie Ypê zaproponowano rozwiązanie Rimini Agentic UX™, inteligentną, wspieraną AI warstwę zwiększającą zaangażowanie użytkownika, która usprawnia procesy ERP, zapewniając tym samym szybszą realizację i znaczne oszczędności. Dzięki pogłębionemu rozpoznaniu procesów i opracowaniu przebiegu pracy na podstawie poszczególnych ról Ypê automatyzuje procesy w zakresie obsługi klienta, sprzedaży oraz w innych działach, ograniczając osiem manualnych etapów pracy do zaledwie dwóch. Pozwala to ogromnie zwiększyć tempo, zmniejszyć ryzyko i poprawić wskaźnik OTIF (realizacja zamówień w terminie i w pełni – „on-time, in-full”).

Podczas gdy AI wbudowana w tradycyjne rozwiązania ERP oferowane przez dostawców pozostaje uwięziona w odrębnych partiach systemu, Rimini Street oferuje funkcje AI typu agent, które działają w obrębie różnych systemów firmowych, w tym platform SAP, Oracle, ServiceNow, CRM, HR oraz innego oprogramowania. To kompleksowe podejście pomogło Ypê ujednolicić dane i zautomatyzować procesy w całej firmie zamiast ograniczania się do odrębnych aplikacji.

– SAP myśli tylko o środowisku SAP, natomiast Rimini Street myśli o całokształcie integracji – powiedział Pereira. – Dzięki ofercie Rimini Street Agentic UX zyskaliśmy ogromną korzyść i inteligentną ścieżkę pozwalającą wdrożyć AI w całej firmie.

Model na przyszłość: szybsze wdrażanie agentowej AI w celu osiągnięcia strategicznej przewagi

– Ypê stanowi wśród organizacji wzór do naśladowania pod względem sposobu wykorzystania ERP opartego na AI typu agent, aby osiągnąć korzyści dla całej firmy szybko, bezpiecznie i bez zakłóceń – powiedział Vijay Kumar, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. innowacji w Rimini Street. – Razem wdrażamy inteligentne przepływy pracy pozwalające przyspieszyć podejmowanie decyzji, ograniczyć napięcia na szczeblu operacyjnym i przyczynić się do realizacji długofalowej strategii Ypê w dziedzinie AI.

– Ypê realizuje szereg projektów w dziedzinie AI, ale projekt Rimini Agentic UX™ przyniósł spośród nich największe korzyści zarówno pod względem tempa, jak i realizacji oczekiwań. Wystarczył zaledwie miesiąc od początku prac do pełnego wdrożenia rozwiązania, które pozwoliło nam skrócić cykl uzyskiwania zgód o 60% oraz czas potrzebny na uzyskanie korzyści z inwestycji. To znakomite rozwiązanie dla naszego zespołu IT – powiedział Pereira. – Można wypróbować agentową AI i generatywną AI bez szeroko zakrojonych migracji ani wielkich inwestycji, od razu, dzięki Rimini Street.

Poznaj pełną historię klienta Ypê, aby odkryć sposoby maksymalnego wykorzystania pełnego potencjału obecnych systemów i sfinansowania innowacji dzięki Rimini Smart Path™, a także zwiększenia przychodów i zysków oraz przewagi konkurencyjnej dzięki Rimini Agentic UX™.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000®, jest sprawdzonym, zaufanym globalnym dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania o krytycznym znaczeniu dla firm, usług zarządzanych oraz innowacyjnych rozwiązań opartych na AI typu agent w dziedzinie ERP, a także wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware. Firma podpisała tysiące umów w sprawie świadczenia usług IT z organizacjami sklasyfikowanymi w rankingach Fortune Global 100, Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i administracji, które wybrały metodologię Rimini Smart Path™, aby uzyskać lepsze wyniki operacyjne, miliardy dolarów oszczędności oraz możliwość sfinansowania AI i innych innowacji.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.riministreet.com, oraz na profilach Rimini Street w serwisach X, Facebook, Instagram i LinkedIn.

