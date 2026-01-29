SFI Health™ EMEA anuncia el lanzamiento en Polonia de Equazen® Forte y abre un nuevo capítulo en el apoyo cognitivo para adultos jóvenes y adultos.
- Equazen® Forte supone una evolución estratégica de la marca, dado que amplía la fórmula de productos de apoyo cognitivo basados en omega-3, clínicamente investigados, más allá de los niños, a los adultos jóvenes y adultos a través de las farmacias de toda Polonia.
LUGANO, Suiza--(BUSINESS WIRE)--SFI Health™ EMEA, entidad regional de SFI Health™, líder mundial en salud natural, acaba de anunciar el lanzamiento de Equazen® Forte en Polonia, una nueva fórmula concentrada de omega 3 que se incorpora a la gama Equazen® y que está diseñada para apoyar el rendimiento cognitivo normal de jóvenes y adultos.
