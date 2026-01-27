-

Clearwater Analytics integra l'IA nella piattaforma del rischio di Beacon per accelerare la convalida dei modelli e l'analisi dell'esposizione

L'intelligenza artificiale a livello produttivo trasforma i flussi di lavoro quantitativi, dall'analisi degli scenari alla modellazione del rischio di coda, dentro il motore operativo del rischio degli investimenti

BEACON BY CWAN | Embedded agentic AI for all aspects of risk management

BOISE, Idaho, CHICAGO, NEW YORK, LONDRA e HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), la piattaforma tecnologica più completa per la gestione degli investimenti, oggi ha annunciato le capacità innovative dell'IA agentica integrata in Beacon by CWAN, la sua piattaforma di rischio aziendale e di analisi quantitativa, permettendo ai team del rischio di accelerare la convalida dei modelli, l'analisi dell'esposizione e i processi decisionali.

Mentre si intensifica l'esame normativo e la complessità dei portafogli raggiunge livelli senza precedenti, le piattaforme del rischio tradizionali si dimostrano inadeguate per gli investitori istituzionali quando questi hanno più bisogno di risposte. Realizzata specificamente per gli sviluppatori quantitativi e i professionisti del rischio che gestiscono portafogli istituzionali complessi, l'IA integrata di CWAN funziona all'interno del motore di calcolo di Beacon stesso, addestrando gli agenti utilizzati dai nostri clienti su dati basati sulle posizioni reali, sui modelli convalidati e sui calcoli concreti di un'azienda.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:
Claudia Cahill, Responsabile delle Comunicazioni e PR | +1 208-433-1200 | press@cwan.com

Industry:

Clearwater Analytics

NYSE:CWAN
Details
Headquarters: Boise, Idaho, US
CEO: Sandeep Sahai
Employees: 1,000+
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contatto per i media:
Claudia Cahill, Responsabile delle Comunicazioni e PR | +1 208-433-1200 | press@cwan.com

More News From Clearwater Analytics

Riassunto: Il CWAN Report: il passaggio agli investimenti alternativi da 2700 miliardi di dollari del settore assicurativo crea un divario tecnologico

BOISE, Idaho; NEW YORK, CHICAGO, LONDRA e HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), la piattaforma tecnologica più completa per la gestione degli investimenti, oggi ha pubblicato uno studio di settore secondo il quale gli investimenti alternativi si sono fondamentalmente trasformati da una strategia marginale a una colonna del portafoglio, che oggi comprende quasi un terzo dei beni del settore assicurativo statunitense, rappresentando all'incirca 2700 miliardi di dollari, m...

Riassunto: CWAN annuncia oltre 800 agenti AI ora disponibili per l'impiego su 10 trilioni di dollari di asset dei clienti

BOISE, Idaho, CHICAGO, NEW YORK, LONDRA e HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), la piattaforma tecnologica più completa per la gestione degli investimenti, oggi ha annunciato l'impiego globale di CWAN GenAI, una piattaforma di AI generativa integrata, lanciata di recente che può essere impiegata per trasformare la gestione degli investimenti, la gestione del rischio, la rendicontazione e le operazioni in oltre 10 trilioni di dollari in asset istituzionali. Ciò che disti...

Riassunto: CWAN e J.P. Morgan Asset Management lanciano una soluzione automatizzata per la gestione della liquidità per i fondi hedge

BOISE, Idaho, NEW YORK, CHICAGO, LONDRA e HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), la piattaforma tecnologica più completa per la gestione degli investimenti e J.P. Morgan Asset Management oggi ha annunciato un'integrazione che trasforma il modo in cui i fondi hedge gestiscono la liquidità. La soluzione abbina direttamente Enfusion by CWAN e la piattaforma di trading di Morgan Money®, la soluzione di gestione degli investimenti a breve termine di J.P. Morgan Asset Manageme...
Back to Newsroom