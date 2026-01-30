Het Amerikaanse ministerie van Energie en Kyoto Fusioneering gaan een strategisch partnerschap aan om cruciale fusie-infrastructuur te bouwen en de implementatie van commerciële fusie-energie te versnellen

WASHINGTON & TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Vandaag hebben het Amerikaanse Ministerie van Energie (DOE) en Kyoto Fusioneering (KF) een baanbrekend samenwerkingsverband gesloten om cruciale fusie-infrastructuur te leveren en gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling te verrichten. Het doel is de risico's op het gebied van technologie en commercialisering te verminderen.

Deze overeenkomst is gebaseerd op een nieuw publiek-privaat partnerschap tussen KF en Oak Ridge National Laboratory (ORNL). De expertise van beide instellingen op het gebied van fusietechnologie wordt hierbij ingezet om toonaangevende fusietestfaciliteiten en -technologie te ontwikkelen. De overeenkomst vormt een nieuw paradigma in de samenwerking tussen de VS en Japan en in publiek-private partnerschappen om de implementatie van commerciële fusie-energie in de versnelling te zetten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.