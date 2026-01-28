-

Xsolla攜手擁有650萬使用者的台灣領先行動支付品牌JKOPay，拓展在台灣的支付覆蓋範圍

全新整合增強了開發者在世界數位化程度最高的市場之一中的影響力，並提升了玩家體驗

圖示：Xsolla

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 協助遊戲開發者發行遊戲並使之成長變現的全球性商務公司Xsolla今日宣布將整合台灣最普及的行動支付品牌JKOPay，擴大其在台灣的支付解決方案。此次透過Xsolla Pay Station平台的整合，遊戲開發商與發行商得以向亞洲最具連結性與參與度的遊戲玩家群體提供安全、行動優先的支付選項。此整合方案由螞蟻國際旗下商戶支付與數位化服務供應商Antom提供技術支援。

台灣是全球數位化程度最高的市場之一，擁有超過95%的網路使用者，智慧型手機普及率也位居全球前列。行動支付已成為其日常生活不可或缺的一部分，改變了消費者的購物、旅行和休閒方式。JKOPay擁有650萬使用者，並被台灣超過30萬家商家接受，已成為這場無現金革命的市場領導者。

JKOPay整合的主要優勢包括：

  • 值得信賴的在地支付方式：JKOPay已成為台灣人日常生活中不可或缺的一部分，被廣泛應用於零售、電商、大眾運輸和遊戲領域，為玩家提供安全便捷的支付方式，玩家可以直接透過行動裝置掃描二維碼進行支付。
  • 一體化數位生態系統：JKOPay將電商、支付、大眾運輸服務和會員計畫整合到一個行動平台，為玩家提供便利的一站式體驗。
  • 提升開發者轉換率和使用者覆蓋範圍：透過Xsolla Pay Station提供JKOPay，開發者可以觸及數百萬活躍的行動優先使用者，並受益於更高的結帳完成率、更強的使用者互動和更廣泛的受眾群體。

「在台灣，行動支付不僅僅是一種便利，更是一種生活方式，」Xsolla總裁Chris Hewish表示，「與JKOPay的整合讓我們能夠助力開發者透過市場上最值得信賴、應用最廣泛的支付解決方案之一與玩家建立聯繫，確保整個地區使用者都能獲得無縫的存取和互動體驗。」

瞭解更多資訊，或為遊戲啟動JKOPay支付，請造訪：xsolla.pro/JKOPay

關於Xsolla

Xsolla是一家全球性商務公司，提供強大的工具和服務，協助開發者解決電子遊戲產業固有的挑戰。從獨立遊戲到AAA級大作，各類公司都與Xsolla合作，借助其資源進行遊戲融資、發行、行銷和貨幣化。植基於對電子遊戲未來的信念，Xsolla堅定致力於匯聚各種機會，不斷為創作者提供新的資源。Xsolla總部位於加州洛杉磯並在此註冊成立，以商家收單機構的身分營運，已協助超過1500家遊戲開發者觸達更多玩家，並在全球擴大業務。憑藉更多的盈利途徑和成功方式，開發者擁有了享受遊戲創作過程所需的一切。

如需進一步資訊，請造訪： xsolla.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體聯繫
Derrick Stembridge
Xsolla全球公共關係副總裁
d.stembridge@xsolla.com

