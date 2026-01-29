-

SFI Health™ EMEA kondigt de lancering aan van Equazen ® Forte in Polen; een nieuw hoofdstuk op het gebied van cognitieve ondersteuning voor jongvolwassenen en volwassenen

  • Equazen® Forte vertegenwoordigt een strategische evolutie van het merk. De klinisch onderzochte, op omega-3 gebaseerde productformule voor cognitieve ondersteuning wordt hiermee uitgebreid van kinderen naar jongvolwassenen en volwassenen via apotheken in heel Polen.
Equazen® Forte: a key milestone in the brand’s long-term development strategy.

LUGANO, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--SFI Health™ EMEA, de regionale entiteit van SFI Health™, wereldwijd toonaangevend op het gebied van natuurlijke gezondheidszorg, kondigt vandaag met trots de lancering aan van Equazen® Forte in Polen. Deze nieuwe geconcentreerde omega 3-productformule wordt toegevoegd aan het Equazen®-assortiment en is ontworpen om de normale cognitieve prestaties van jongvolwassenen en volwassenen te ondersteunen.

Industry:

Release Versions
