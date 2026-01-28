-

Xsolla携手获得650万用户信赖的领先移动支付品牌JKOPay拓展台湾地区支付覆盖范围

全新整合强化开发者触达范围与玩家体验，助力全球数字化连接最紧密的市场

original 图示：Xsolla

图示：Xsolla

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 致力于帮助游戏开发者发布、拓展游戏业务并变现的全球视频游戏商务公司Xsolla今日宣布，公司通过接入台湾地区使用最广泛的移动支付品牌JKOPay，进一步拓展其在台湾地区的支付解决方案。通过Xsolla支付平台实现的此次整合，使游戏开发商和发行商能够为亚洲连接最紧密和参与度最高的游戏受众群体提供安全、移动优先的支付方案。该方案由Ant International旗下商户支付与数字化服务提供商Antom提供集成支持。

台湾地区是全球数字化程度最高的市场之一，超过95%的人口使用互联网，智能手机普及率位居全球前列。移动支付已成为日常生活的重要组成部分，彻底改变了消费者的购物、出行和休闲娱乐方式。JKOPay作为这场无现金革命的市场领导者，已获得650万用户信任，并被全台超过30万家商户接受。

此次整合JKOPay的核心优势包括：

  • 值得信赖的本土支付方式：JKOPay已成为台湾地区数字生活不可或缺的一部分，覆盖零售、电商、交通和游戏场景。玩家可通过移动设备直接扫描二维码完成支付，享受安全且熟悉的支付体验。
  • 一体化数字生态：JKOPay将电子商务、支付、交通服务和会员权益整合至单一移动平台，为玩家提供便捷的一站式体验。
  • 为开发者提升转化率和玩家覆盖率：通过Xsolla支付平台接入JKOPay，开发者可触达数百万活跃的移动优先消费者，获得更高的支付完成率、更强的用户参与度以及更广泛的受众覆盖。

Xsolla总裁Chris Hewish表示，“在台湾地区，移动支付不仅是便捷工具，更是一种生活方式。通过接入JKOPay，我们赋能开发者通过市场上最受信赖且广泛使用的支付解决方案与玩家建立连接，确保在整个区域实现无缝接入和深度互动。”

如需了解详情或为您的游戏激活JKOPay支付功能，请访问：xsolla.pro/JKOPay

关于Xsolla

Xsolla是一家全球性商务公司，提供强大的工具和服务，助力开发者解决视频游戏行业固有的挑战。从独立游戏到AAA级大作，各类公司都与Xsolla合作，借助其资源进行游戏融资、发行、营销和货币化。基于对视频游戏未来的信念，Xsolla坚定致力于汇聚各种机遇，不断为创作者提供新的资源。Xsolla总部位于加州洛杉矶并在此注册成立，作为商户收单机构运营，已帮助超过1500家游戏开发者触达更多玩家，并在全球范围内拓展业务。凭借更多的盈利途径和成功方式，开发者拥有了享受游戏创作过程所需的一切。

有关更多信息，请访问 xsolla.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系方式
Derrick Stembridge
Xsolla全球公共关系副总裁
d.stembridge@xsolla.com

Industry:

Xsolla

Release Versions
EnglishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体联系方式
Derrick Stembridge
Xsolla全球公共关系副总裁
d.stembridge@xsolla.com

More News From Xsolla

Xsolla集成应用下载量高达1500万次的领先本地BNPL解决方案Paidy，扩展在日本的支付选项，为开发者提供更多与玩家互动的方式

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球视频游戏商务公司Xsolla（艾克索拉）帮助开发者发布游戏、实现增长并进行变现。该公司今天宣布增加支持日本领先的先买后付（BNPL）服务Paidy，扩大在该国的支付选项。通过将此新服务与Xsolla Pay Station集成，可让游戏开发者和出版商为数百万日本玩家提供安全、灵活其熟悉的结账体验，无需提供信用卡信息。 日本是全球规模最大、数字化程度最高的游戏市场之一，越来越多玩家希望拥有快速、安全且移动优先的支付选项。由于消费者对灵活支付选项的需求十分强劲，该国的BNPL市场正在快速发展。从2021年到2024年，该市场的增长十分强劲，复合年增长率高达55.9%，并且这一增长市场预计将回继续保持，预测显示2025年到2030年的复合年增长率将达23.7%。 Paidy已发展成为该市场的主要参与者之一，受到600多万活跃用户的信任，下载量超过1500万次，让用户能够先购物后付款，可选择一次性月度账单付款，也可选择3至6期分期付款，简化了交易并减少了结账困难。 与Paidy集成的主要优势包括： 可信且灵活的付款方式：Pai...

Xsolla在游戏大奖周期间推出全新品牌形象，参与开发者日活动，并与GamesBeat Hollywood & Games 2025合作，共庆一周行业盛会

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的电子游戏商业公司Xsolla今日宣布，将于洛杉矶游戏大奖周期间推出一系列协同活动。该公司长期致力于帮助游戏开发者实现项目的启动、发展与盈利。这些举措共同彰显了Xsolla致力于凝聚社区与生态系统力量，支持游戏创作者，深化游戏与玩家的联系，助力游戏触达全球更多市场。活动周包括：与GamesBeat Hollywood & Games 2025合作、在“开发者日：游戏大奖数字展示”（Day of the Devs: The Game Awards Digital Showcase）中担任重要角色，参与慈善组织Games for Love主办的“游戏盛典”（The Game Gala）；并正式揭幕Xsolla全新升级的品牌形象。 更新品牌形象是Xsolla本周系列活动的核心亮点，这一举措体现了公司前瞻性的愿景，即致力于构建开发者所需的全方位支持体系，助其在多元平台打造成功的电子游戏事业。 Xsolla首席市场与增长官Berkley Egenes表示，“二十余年来，Xsolla始终致力于为开发者和发行商化繁为简...

Xsolla携手HP共促全球游戏教育与创新发展

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Xsolla是一家全球领先的视频游戏商业公司，致力于帮助游戏开发者实现产品的发行、增长与盈利变现，该公司今日宣布与HP建立战略合作关系，旨在连接全球游戏产业的教育、科技与创业生态。 此次合作将HP的Gaming Garage学习平台与Xsolla Accelerator计划相结合，构建起一个端到端的生态系统，助力有志创作者完成学习、开发到创立工作室的全流程。该整合方案将成为全球创新机遇的催化剂，大规模推行游戏教育、项目孵化与职业发展的全新模式。 项目试点计划率先在沙特阿拉伯、阿塞拜疆和阿拉伯联合酋长国启动，旨在覆盖全球超过10万名学生及青年创作者。合作聚焦四大核心领域，致力于推动全球开发者的成长与发展： 一体化学习框架 – 整合HP Gaming Garage在游戏设计、电竞管理、程序开发、生成式人工智能及网络安全五大领域的认证课程，与Xsolla Accelerator提供的实践指导、发行支持及商业准备培训。 加速器与孵化通道 – 为新兴开发者提供直达Xsolla Accelerator生态的路径，涵盖专业指导、融资机...
Back to Newsroom