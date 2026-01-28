Xsolla携手获得650万用户信赖的领先移动支付品牌JKOPay拓展台湾地区支付覆盖范围

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 致力于帮助游戏开发者发布、拓展游戏业务并变现的全球视频游戏商务公司Xsolla今日宣布，公司通过接入台湾地区使用最广泛的移动支付品牌JKOPay，进一步拓展其在台湾地区的支付解决方案。通过Xsolla支付平台实现的此次整合，使游戏开发商和发行商能够为亚洲连接最紧密和参与度最高的游戏受众群体提供安全、移动优先的支付方案。该方案由Ant International旗下商户支付与数字化服务提供商Antom提供集成支持。

台湾地区是全球数字化程度最高的市场之一，超过95%的人口使用互联网，智能手机普及率位居全球前列。移动支付已成为日常生活的重要组成部分，彻底改变了消费者的购物、出行和休闲娱乐方式。JKOPay作为这场无现金革命的市场领导者，已获得650万用户信任，并被全台超过30万家商户接受。

此次整合JKOPay的核心优势包括：

值得信赖的本土支付方式 ：JKOPay已成为台湾地区数字生活不可或缺的一部分，覆盖零售、电商、交通和游戏场景。玩家可通过移动设备直接扫描二维码完成支付，享受安全且熟悉的支付体验。

：JKOPay已成为台湾地区数字生活不可或缺的一部分，覆盖零售、电商、交通和游戏场景。玩家可通过移动设备直接扫描二维码完成支付，享受安全且熟悉的支付体验。 一体化数字生态： JKOPay将电子商务、支付、交通服务和会员权益整合至单一移动平台，为玩家提供便捷的一站式体验。

JKOPay将电子商务、支付、交通服务和会员权益整合至单一移动平台，为玩家提供便捷的一站式体验。 为开发者提升转化率和玩家覆盖率：通过Xsolla支付平台接入JKOPay，开发者可触达数百万活跃的移动优先消费者，获得更高的支付完成率、更强的用户参与度以及更广泛的受众覆盖。

Xsolla总裁Chris Hewish表示，“在台湾地区，移动支付不仅是便捷工具，更是一种生活方式。通过接入JKOPay，我们赋能开发者通过市场上最受信赖且广泛使用的支付解决方案与玩家建立连接，确保在整个区域实现无缝接入和深度互动。”

如需了解详情或为您的游戏激活JKOPay支付功能，请访问：xsolla.pro/JKOPay

关于Xsolla

Xsolla是一家全球性商务公司，提供强大的工具和服务，助力开发者解决视频游戏行业固有的挑战。从独立游戏到AAA级大作，各类公司都与Xsolla合作，借助其资源进行游戏融资、发行、营销和货币化。基于对视频游戏未来的信念，Xsolla坚定致力于汇聚各种机遇，不断为创作者提供新的资源。Xsolla总部位于加州洛杉矶并在此注册成立，作为商户收单机构运营，已帮助超过1500家游戏开发者触达更多玩家，并在全球范围内拓展业务。凭借更多的盈利途径和成功方式，开发者拥有了享受游戏创作过程所需的一切。

有关更多信息，请访问 xsolla.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。