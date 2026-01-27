-

Clearwater Analytics integra IA en la plataforma de riesgo Beacon para acelerar la validación de modelos y el análisis de exposición

La IA de producción transforma flujos de trabajo cuantitativos, desde análisis de escenarios hasta modelado de riesgo de cola, dentro de motores de operaciones de riesgos de inversión

BEACON BY CWAN | Embedded agentic AI for all aspects of risk management

BOISE (Idaho), CHICAGO, NUEVA YORK, LONDRES y HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), la plataforma de tecnología más completa para gestión de inversiones, anunció hoy innovadoras funcionalidades de IA agéntica integradas dentro de Beacon by CWAN, su plataforma de análisis de riesgo empresarial y cuantitativo, para que los equipos puedan acelerar la validación de modelos, el análisis de exposición y la toma de decisiones.

En un contexto donde el escrutinio regulatorio se intensifica y la complejidad de las carteras alcanza niveles sin precedentes, las plataformas de riesgo tradicionales no cumplen las expectativas en los momentos donde inversores institucionales más necesitan respuestas. Diseñada específicamente para desarrolladores cuantitativos y profesionales de riesgo que gestionan carteras institucionales complejas, la IA integrada de CWAN funciona dentro del propio motor de cálculo de Beacon y entrena a los agentes que implementan nuestros clientes con datos basados en las posiciones concretas, los modelos validados y los cálculos en tiempo real de una firma.

