オハナ・デベロップメント、アブダビでの数十億ディルハム規模のプロジェクト開始に向けマンチェスター・シティFCと提携契約を締結

アラブ首長国連邦アブダビ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- UAEの大手高級不動産開発会社であるオハナ・デベロップメントは、マンチェスター・シティFCと、アブダビのヤス運河のウォーターフロントに位置する世界初のブランド住宅コミュニティ「Manchester City Yas Residences by Ohana」プロジェクトに関する契約を締結しました。今回の提携は、卓越性、イノベーション、長期的な価値創造への共通の取り組みを反映したものであり、世界クラスの開発プロジェクトのグローバル拠点としてのアブダビの地位を強化するものです。

167万平方メートルにおよぶ「Manchester City Yas Residences by Ohana」は、マンチェスタークラブの世界的な魅力と伝統を新しい視点で再構築し、マンチェスター・シティのアイデンティティとオハナのデザインの理念を融合させています。

オハナ・デベロップメントの最高経営責任者（CEO）であるフセイン・セーラムは次のように述べています。「オハナ・デベロップメントにとって今回のマンチェスター・シティとの提携は重要な節目であり、本社のあるアブダビへの長年にわたるコミットメントを示すものです。マンチェスタークラブのグローバルな存在感、先見の明のあるビジョン、そして現代的な視点は、首長国の進化するライフスタイル環境に資する未来を見据えたコミュニティ創造という当社の目標と一致しています。オハナ・デベロップメントによる「Manchester City Yas Residences by Ohana」は、この共通のビジョンを実現する住宅プロジェクトであり、不動産業界において後世に残る遺産となるべく、入念に計画されています。」

シティ・フットボール・グループの最高経営責任者（CEO）であるフェラン・ソリアーノ氏は次のように述べています。「これはマンチェスター・シティを、クラブ独自のブランディング手法で高級住宅へと変貌させる画期的なプロジェクトです。オハナ・デベロップメントは、世界をリードするブランドと連携し、そのブランドの影響力をハイエンドでデザイン重視の居住体験へと変貌させることで高く評価されています。今回の提携により、オハナはマンチェスタークラブのグローバルな影響力と地域における比類なき存在感を活用します。当社は今後も、こうした独自のコラボレーションに取り組んでいきます。」

開発に関する詳細は、適宜公開される予定です。

*配信元： AETOSWire

