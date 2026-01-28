-

Telechips與DivX續簽積體電路技術授權合約

聖地牙哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 數位視訊技術領域的先驅企業DivX宣布，DivX與Telechips已解決合約糾紛，且Telechips已續簽DivX積體電路技術授權合約。總部位於韓國首爾的一流無晶圓廠半導體企業Telechips將繼續在其針對消費電子裝置（包括車載娛樂系統）的全系列晶片中支援DivX視訊播放功能。

25年來，DivX一直是各類螢幕打造優質數位視訊體驗的全球標準。Telechips則是DivX的長期授權合作方，始終在其積體電路晶片中搭載DivX的專屬視訊技術，為全球企業提供相關產品。

汽車業務部副總裁兼負責人Stanley Kim表示：「Telechips始終在旗下半導體解決方案中支援各類被廣泛採用的視訊技術。本次續簽授權合約，讓我們能夠依據客戶和市場的需求，在指定產品中保持與DivX技術的相容性。」

DivX執行長Noel Egnatios評論道：「我們始終致力於為所有授權合作方維護DivX品牌和技術授權體系的價值，也欣然與Telechips達成此項協議。」

自2000年以來，DivX逐步確立了其在創新數位視訊技術研發領域的全球領先地位，並將持續向全球各地的公司頒發其廣泛的智慧財產權組合授權。

關於DivX, LLC

DivX, LLC致力於開發創新技術，在各類裝置上提供超凡的數位娛樂體驗。自2000年以來，DivX始終為全球消費者、裝置製造商和串流媒體服務打造開創性技術，樹立優質數位視訊產業標準。DivX提供技術授權以實現出色的視訊播放，全球各大消費電子品牌已售出超過20億台採用DivX技術的裝置。DivX消費軟體在全球的下載量已達15億次，為消費者提供內容播放、轉檔和投影工具。DivX總部位於加州聖地牙哥。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.divx.com

