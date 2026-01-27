State Street schafft in Zusammenarbeit mit ADIO über 300 neue Arbeitsplätze mit der Eröffnung eines neuen Betriebszentrums in Al Ain

BOSTON & ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--Die State Street Corporation (NYSE: STT), einer der weltweit führenden Anbieter von Finanzdienstleistungen für institutionelle Anleger, hat mit dem Abu Dhabi Investment Office (ADIO) eine Unterstützungsvereinbarung über die Einrichtung eines neuen Betriebszentrums in der Region Al Ain in Abu Dhabi unterzeichnet. Die Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt in der langfristigen Expansionsstrategie von State Street im Nahen Osten und in den Vereinigten Arabischen Emiraten und stärkt seine Rolle als strategischer Partner innerhalb des Ökosystems des Abu Dhabi Global Market (ADGM).

Im Rahmen seines langfristigen Wachstumsplans in Abu Dhabi und entsprechend der zunehmenden Präsenz der globalen Kunden von State Street in Abu Dhabi wird das neue Betriebszentrum in den nächsten vier Jahren mehr als 300 Stellen im Finanzdienstleistungsbereich schaffen und damit lokalen Talenten aus den Emiraten bedeutende Karrierewege eröffnen. Darüber hinaus wird State Street mit lokalen Universitäten zusammenarbeiten, um Karriere- und Praktikumsmöglichkeiten für Absolventen zu schaffen, sowie Schulungen und Seminare organisieren, um die nächste Generation junger Talente vor Ort zu fördern, was im Einklang mit Abu Dhabis Priorität steht, eine wissensbasierte, global wettbewerbsfähige Belegschaft aufzubauen.

„Die Strategie von State Street besteht darin, unsere Kunden dort abzuholen, wo sie stehen. Wir sind entschlossen, in das Wachstum unseres Geschäfts in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu investieren und unsere Präsenz in Abu Dhabi und im ADGM auszubauen“, sagte Ron O’Hanley, Vorsitzender und CEO von State Street. „Abu Dhabi, einschließlich Al Ain, ist für State Street von strategischer Bedeutung, und wir glauben, dass unsere Erfahrung in globalen Finanzzentren die weitere Entwicklung des Emirats zu einem wichtigen globalen Finanzzentrum unterstützen kann. Die Kombination aus starken lokalen Talenten und unserer globalen Expertise macht State Street zu einem vertrauenswürdigen Partner für lokale und internationale Institutionen.“

Diese Zusammenarbeit ist auch Teil des FIDA-Clusters (FinTech, Insurance, Digital and Alternative Assets) der ADIO, einer Plattform zur Entwicklung hochwertiger, exportierbarer Finanzkompetenzen und zur Schaffung eines zukunftsorientierten Ökosystems für Finanzdienstleistungen. Bis 2045 soll der Cluster zusätzlich 56 Milliarden AED zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Abu Dhabi beitragen und Investitionen in Höhe von mindestens 17 Milliarden AED anziehen, was im Einklang mit der umfassenderen Agenda des Emirats zur wirtschaftlichen Diversifizierung steht.

„Die Expansion von State Street in die Region Al Ain spiegelt die Art von langfristiger, kapazitätsbildender Partnerschaft wider, die die wirtschaftliche Entwicklungsagenda Abu Dhabis im gesamten Emirat unterstützt und mit den Prioritäten der Falcon Economy im Einklang steht. Wir begrüßen diese Partnerschaft und schätzen den Beitrag von State Street zur Schaffung hochwertiger Beschäftigungsmöglichkeiten für Staatsangehörige der VAE, zur Förderung der Talententwicklung in der Region Al Ain und zur Qualifizierung zukünftiger Führungskräfte für den Finanzsektor“, sagte S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Vorsitzender des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung von Abu Dhabi und des Abu Dhabi Global Market.

„Durch die Verankerung von Investitionen, die Entwicklung spezialisierter Finanzfachkräfte und die Stärkung der institutionellen Kapazitäten fördert diese Initiative vorrangige Sektoren und schafft gleichzeitig nachhaltige, hochwertige Möglichkeiten für nationale Talente in ganz Abu Dhabi. Während wir unsere strategischen Partnerschaften weiter ausbauen, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, Talente aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit den Fähigkeiten und Wegen auszustatten, die erforderlich sind, um die wirtschaftliche Diversifizierung zu unterstützen und den Übergang Abu Dhabis zu einer widerstandsfähigeren, wissensbasierten Wirtschaft zu beschleunigen“,fügte S.E. Al Zaabi hinzu.

State Street ist seit 2018 in Abu Dhabi durch seine Präsenz im ADGM aktiv, wo es weiterhin institutionelle Kunden in der gesamten Region betreut. Die Eröffnung des Betriebszentrums in der Region Al Ain ist eine natürliche Weiterentwicklung dieses Engagements und erweitert den Beitrag des Unternehmens zur Finanzdienstleistungslandschaft und zur Talentförderungsagenda von Abu Dhabi.

Die Vereinbarung spiegelt das gemeinsame Bestreben von ADIO und State Street wider, gemeinsam ein robustes, global wettbewerbsfähiges Finanzumfeld zu schaffen, das Talente fördert, Innovationen beschleunigt und die Position der VAE als Ziel für langfristige Investitionen und strategisches Wachstum stärkt.

Zusätzlich zu seiner Zusammenarbeit mit ADIO und seiner Rolle als vertrauenswürdiger strategischer Partner von Abu Dhabi beabsichtigt State Street, seine ADGM-Lizenz zu erweitern. Diese Erweiterung würde es dem Unternehmen ermöglichen, die lokale Marktinfrastruktur weiter zu stärken, führende globale Kompetenzen einzuführen und den globalen Zugang zu erweitern, um ADGM auf seinem „Weg nach vorn” als führendes internationales Finanzzentrum zu positionieren.

Über die State Street Corporation

Die State Street Corporation (NYSE: STT) ist einer der weltweit führenden Anbieter von Finanzdienstleistungen für institutionelle Anleger, darunter Investment Services, Investment Management sowie Investment Research und Trading. Mit einem verwahrten und/oder verwalteten Vermögen von 53,8 Billionen US-Dollar und einem verwalteten Vermögen von 5,7 Billionen US-Dollar* zum 31. Dezember 2025 ist State Street weltweit in mehr als 100 Märkten tätig und beschäftigt rund 52.000 Mitarbeiter weltweit. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von State Street unter www.statestreet.com.

*Das verwaltete Vermögen zum 31. Dezember 2025 umfasst rund 173 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten in Bezug auf SPDR®-Produkte, für die State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) ausschließlich als Vertriebsagent fungiert. SSGA FD und State Street Investment Management sind verbundene Unternehmen.

Über das Abu Dhabi Investment Office

Das Abu Dhabi Investment Office (ADIO) ist die staatliche Einrichtung, die für die Beschleunigung des Wachstums von Abu Dhabi und die wirtschaftliche Transformation des Emirats verantwortlich ist. Durch umfassende Unterstützungsleistungen ermöglicht ADIO sowohl lokalen als auch ausländischen Investoren, Zukunftsbranchen zu gestalten, die die Lebensqualität, Technologie, Ressourcen und Mehrwertdienste verändern werden. Initiativen mit Schwerpunkt auf regionalem Tourismus und Einzelhandelsentwicklung sowie öffentlich-private Partnerschaften stellen sicher, dass das Wohlergehen der Gemeinschaft im Mittelpunkt der wirtschaftlichen Transformation Abu Dhabis steht. Mit einem robusten Netzwerk von Investoren, einer starken Zusammenarbeit mit wichtigen Interessengruppen und einer globalen Präsenz setzt sich ADIO dafür ein, diejenigen, die in Abu Dhabi investieren, zu befähigen, einen nachhaltigen globalen Einfluss auszuüben. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.investinabudhabi.gov.ae.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.