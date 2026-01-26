ID LOGISTICS : FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2025 (+16,0%)

ORGON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

ID Logistics, (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) leader européen de la logistique contractuelle, annonce ce jour son chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre 2025.

Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics, commente : « ID Logistics signe une bonne année 2025 avec une forte croissance tout au long de l’année, et un 4ème trimestre qui franchit, pour la première fois de son histoire, le cap du milliard d’euros de chiffre d’affaires trimestriel. Avec cette nouvelle année de croissance soutenue à +16,0% à données comparables en 2025, ID Logistics a plus que doublé son chiffre d’affaires en cinq ans. Cette performance illustre la confiance de nos clients et l’engagement sans faille de nos équipes. Elle confirme la qualité de notre positionnement métier, la cohérence de notre déploiement géographique et la force de l’esprit entrepreneurial qui irrigue toute notre entreprise ».

Chiffre d’affaires, en M€ 2025 2024 Variation Variation à données comparables* 4ème trimestre 1 037,5 925,1 +12,2% +14,7% Total annuel 3 737,0 3 271,0 +14,2% +16,0% Expand

CHIFFRE D’AFFAIRES AU 4ÈME TRIMESTRE 2025 : 1 037,5 M€, EN CROISSANCE DE +12,2% (+14,7% À DONNÉES COMPARABLES)

ID Logistics enregistre un chiffre d’affaires trimestriel de 1 037,5 M€ au 4ème trimestre 2025, en progression de +12,2%. Retraitée d’un effet de change globalement défavorable au cours du trimestre, la croissance est de +14,7% à données comparables par rapport au 4ème trimestre 2024.

Au cours du 4ème trimestre 2025, on observe en particulier :

La poursuite de la trajectoire de croissance robuste en France, avec une progression de +7,2% (25% du chiffre d’affaires du Groupe), malgré un effet de base élevé lié à la forte performance du 4 ème trimestre 2024 (+15,0%) ;

trimestre 2024 (+15,0%) ; La bonne progression du chiffre d’affaires trimestriel en Europe hors France, +13,1% à données comparables, une zone qui représente 49% du chiffre d’affaires du Groupe ;

La très forte dynamique en Amérique du Nord (19% du chiffre d’affaires du Groupe) qui se poursuit avec une croissance du chiffre d’affaires de +32,0% à données comparables ;

L’activité soutenue de l’Amérique latine et l’Asie à +13,0% à données comparables (7% du chiffre d’affaires Groupe).

Au 31 décembre 2025, ID Logistics enregistre un chiffre d’affaires de 3 737,0 M€, en croissance de +14,2%. Retraitée d’un effet de change défavorable en 2025, la croissance est de +16,0% à données comparables par rapport à 2024. ID Logistics a également enregistré une forte dynamique commerciale avec 27 nouveaux dossiers démarrés, au cours de l’exercice 2025.

NOUVEAUX CONTRATS

Au cours du 4ème trimestre 2025, le développement commercial d’ID Logistics s’est poursuivi avec intensité, avec le gain ou le démarrage de nouveaux contrats comme par exemple :

Au Royaume-Uni, ID Logistics va ouvrir en 2026 un nouveau site pour un leader mondial du e-commerce, client historique du Groupe. Cette activité sera basée dans le sud-est de l’Angleterre sur un site de 41.000 m² et emploiera 450 personnes. Avec cette 4 ème activité depuis son entrée au Royaume-Uni il y a moins de 3 ans, ID Logistics comptera 1.200 personnes et 130.000 m² dans le pays.

activité depuis son entrée au Royaume-Uni il y a moins de 3 ans, ID Logistics comptera 1.200 personnes et 130.000 m² dans le pays. ID Logistics développe son partenariat avec un client historique, leader mondial de l’ameublement. Après l’Allemagne et la Pologne, le Groupe ouvrira en 2026 une nouvelle activité au Portugal dédiée à la cuisine sur 35.000 m² au sud de Lisbonne.

ID Logistics poursuit son développement dans la mode avec une première collaboration avec le groupe H&M au Brésil. Le Groupe a achevé au cours du 4ème trimestre 2025 la montée en capacité d’un nouveau site de 25.000 m² dans l’Etat du Minas Gerais qui emploie 150 personnes.

PERSPECTIVES

La croissance de l’activité du Groupe enregistrée en 2025, caractérisée par les 27 nouvelles opérations et l’ouverture du Canada, constitue un levier de croissance embarquée pour les prochains mois. En parallèle, ID Logistics demeure attentif à la montée en productivité des sites récemment ouverts et confirme sa volonté de saisir les opportunités de croissance externe qui se présenteront.

PROCHAINE PUBLICATION

Résultats annuels 2025 : le 11 mars 2026, après clôture des marchés.

A PROPOS D’ID LOGISTICS :

ID Logistics, dirigé par Eric HÉMAR, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 3,7 Md€ en 2025. ID Logistics gère plus de 450 sites implantés dans 19 pays représentant 10 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 50.000 collaborateurs. Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre distribution, e-commerce et produits de grande consommation, cosmétiques et mode, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie. Développant, à travers de multiples projets originaux une approche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s’est aujourd’hui engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse. L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et fait partie de l’indice SBF 120. (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

ANNEXE

Chiffre d’affaires, en M€ 2025 2024 Variation Variation à données comparables* 4ème trimestre France 257,8 240,5 +7,2% +7,2% Europe (hors France) 509,0 448,6 +13,4% +13,1% Amérique du Nord 199,5 163,7 +21,9% +32,0% Autres 71,2 72,3 -1,5% +13,0% International 779,7 684,6 +13,9% +17,4% Total 1 037,5 925,1 +12,2% +14,7% Total année France 985,3 868,1 +13,5% +13,5% Europe (hors France) 1 773,2 1 575,8 +12,5% +12,0% Amérique du Nord 699,8 554,2 +26,3% +31,9% Autres 278,7 272,9 +2,1% +15,8% International 2 751,7 2 402,9 +14,5% +16,9% Total 3 737,0 3 271,0 +14,2% +16,0% Expand

VARIATION À DONNÉES COMPARABLES

Les variations à données comparables du chiffre d’affaires reflètent la performance organique du Groupe ID Logistics en excluant l’impact :

- des variations de périmètre : la contribution au chiffre d’affaires des sociétés acquises au cours de la période est exclue de cette période et la contribution au chiffre d’affaires des sociétés cédées au cours de la période précédente est exclue de cette période;

- des changements dans les principes comptables applicables;

- des variations de taux de change en calculant le chiffre d’affaires des différentes périodes sur la base de taux de change identiques : ainsi les données publiées de la période précédente sont converties en utilisant le taux de change de la période en cours.

