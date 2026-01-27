Hoffmann Green accélère sa diversification des marchés adressés avec la signature d’un partenariat avec le Groupe GSE, contractant général de premier plan en France et en Europe

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News :

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec GSE, contractant général de premier plan depuis près de 50 ans, afin d’accompagner la décarbonation de ses actifs industriels et tertiaires.

GSE est un acteur reconnu de l’immobilier d’entreprise, intervenant sur des projets de plateformes logistiques, bâtiments industriels, bureaux, laboratoires, centres de R&D, data centers et parkings, en France et en Europe. Le groupe réalise des bâtiments sur-mesure en s’appuyant sur des outils de modélisation avancés et une approche intégrée, de la conception à la livraison.

Consciente de l’empreinte carbone du secteur de la construction, GSE a placé la décarbonation de ses projets au cœur de sa stratégie, en initiant des actions ambitieuses pour réduire l’empreinte carbone de ses constructions et accompagner ses clients dans l’adoption d’usages plus vertueux. Devenue Société à Mission en 2023, le groupe s’est donné pour raison d’être : « Concevoir et bâtir dans le respect de la nature, se développer en étant au service des territoires et prospérer en prenant soin de l’humain. ». Dans ce contexte, GSE déploie activement des solutions innovantes visant à réduire l’impact environnemental de ses bâtiments, en particulier sur le poste béton, levier majeur de réduction des émissions de CO₂.

Afin de matérialiser cette ambition, GSE s’associe à Hoffmann Green, pionnier des ciments 0 % clinker. Dans le cadre de cet accord, les solutions décarbonées Hoffmann Green seront intégrées dans les projets d’immobilier d’entreprise développés par GSE, notamment des plateformes logistiques, bâtiments industriels et data centers, sur l’ensemble du territoire français.

Le partenariat, intégrant un engagement de volumes, vise à accélérer la décarbonation des actifs immobiliers et industriels conçus par GSE, tout en garantissant des performances techniques adaptées aux chantiers de grande envergure et à forte technicité. Cette collaboration se concrétise déjà avec succès, avec la construction d’une plateforme logistique de 30 000 m² à Amanlis, en Ille-et-Vilaine.

Ce partenariat permet à Hoffmann Green de poursuivre la diversification de ses marchés adressés, en renforçant sa présence sur le segment de l’immobilier d’entreprise, notamment sur les bâtiments industriels et les data centers, des segments offrant de fortes perspectives de volumes et identifiés comme stratégiques pour la transition environnementale du secteur de la construction.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Ce partenariat avec GSE illustre la pertinence de nos solutions pour les grands projets d’immobilier d’entreprise. Il marque une nouvelle étape dans la diversification de nos marchés et confirme la capacité de Hoffmann Green à accompagner des acteurs de référence dans la décarbonation de leurs actifs industriels et tertiaires. »

Roland PAUL, Président de GSE, ajoute : « La décarbonation de nos projets est un axe structurant de notre stratégie de Société à Mission et au cœur de l’ADN de GSE. En nous associant à Hoffmann Green, nous intégrons des solutions innovantes et bas carbone qui nous permettent d’aller plus loin dans la réduction de l’empreinte environnementale de nos bâtiments, sans compromis sur la qualité, les délais et la performance attendues par nos clients. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

A PROPOS DE GSE

Depuis sa création en 1976, GSE est le spécialiste de l’immobilier d’entreprise. Contractant Général, GSE assure la prise en charge complète de projets de construction, de la recherche et qualification de fonciers au service après-vente, en passant par les études techniques, la conception et la réalisation. GSE réalise des bâtiments intelligents et durables dans les secteurs industriel, logistique et tertiaire, notamment au travers de son offre de bâtiments écoresponsables « The Blue Suite ». GSE intervient également sur la réalisation de Data Centers, la construction de parkings aériens et a lancé son activité dédiée à la rénovation de bâtiments. GSE a réalisé un chiffre d’affaires de 808 millions d’euros en 2024/25 (la clôture de l’exercice intervient au 31 mars). « Entreprise à Mission » depuis 2023, le groupe compte plus de 600 collaborateurs répartis dans 20 implantations dans le monde, 7 pays en Europe et 13 implantations en France. Depuis 2019, GSE a rejoint le groupe GOLDBECK, leader sur le marché européen de la construction clé en main avec un CA de plus de 6 milliards d’euros, employant environ 12 000 personnes sur plus de 100 sites.

Plus d’informations sur GSE : https://www.gsegroup.com/