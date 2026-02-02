Reges Elektrik neemt windpark Demirli over, een van de belangrijkste windenergieprojecten van Turkije

ISTANBUL--(BUSINESS WIRE)--Reges Elektrik, een dynamische en innovatieve leider in de Turkse energiesector, heeft de overname van Tuşpa Enerji Üretim A.Ş. aangekondigd als onderdeel van zijn strategische groeistrategie. Met deze belangrijke overname zal Reges Elektrik de elektriciteitsproductie starten in het windpark Demirli van 70 MW, gelegen in het district Kaman in Kırşehir.

Het Demirli-project, overgenomen van RES Türkiye, een dochteronderneming van de RES Group – 's werelds grootste onafhankelijke bedrijf voor hernieuwbare energie – vertegenwoordigt een cruciale mijlpaal in de vastberaden expansie van Reges Elektrik in de energieproductie. Met deze investering schaalt het bedrijf zijn activiteiten op naar internationale standaarden en integreert het zijn gevestigde kracht in energievoorziening met productiecapaciteit op grote schaal.

Een primeur in Turkije: de nieuwste generatie technologie van ENERCON

in een poging om technologische vooruitgang in de regio te stimuleren, is Reges Elektrik een strategisch partnerschap aangegaan met de Duitse windenergiegigant ENERCON. In het kader van deze overeenkomst zal het Demirli-project 10 van de E-175 EP5 E2-turbines van ENERCON. Dit is de eerste keer dat dit geavanceerde, zeer efficiënte model in Turkije wordt ingezet, waardoor het project een totale geïnstalleerde capaciteit van 70 MW bereikt.

'Van levering naar productie met een holistische strategie'

Enver Altuncu, General Manager van Reges Elektrik, gaf commentaar op het strategische belang van de investering:

"Wij zijn van mening dat elke stap die wordt gezet in lijn met de Turkse energievisie van strategisch belang is en de gehele economische structuur beïnvloedt, van nationale ontwikkelingsdoelen tot verstedelijkingsbeleid. De overname van Tuşpa Enerji en de voltooiing van het windpark van 70 MW in Kırşehir Kaman tonen aan dat Reges Elektrik nu stevig en vastberaden gepositioneerd is aan de productiekant van de sector. We ontwikkelen ons tot een meeromvattende energiestructuur door ons succes in de leveringssector aan te vullen met robuuste productiecapaciteit."

'Bereiken van 360-graden inclusiviteit in de energiesector'

Altuncu benadrukte dat nationale energiezekerheid fundamenteel verbonden is met binnenlandse productie en hernieuwbare energiebronnen en schetste de visie van het bedrijf:

"Onze doelstelling is duidelijk: 360-graden inclusiviteit bereiken in de energiewaardeketen. We beschouwen energie niet alleen als een grondstof, maar bekijken het vanuit een perspectief dat de sociale, economische en ecologische impact ervan omvat. Daarom werken we onophoudelijk aan de implementatie van een duurzaam en efficiënt investeringsmodel. Dit windenergieproject, onze eerste grote stap in de energieproductie, dient als een krachtige katalysator voor onze doelstellingen op het gebied van binnenlandse energievoorziening en -zekerheid."

Een nieuw tijdperk voor Reges Elektrik

De Demirli-windenergiecentrale van 70 MW is de eerste grootschalige stap van Reges Elektrik in de energieproductie. Terwijl de voltooiing van de bouw nadert, blijft het bedrijf actief op zoek naar nieuwe projectmogelijkheden om zijn portfolio van hernieuwbare energie verder uit te breiden.

Reges Elektrik zal binnenkort meer informatie delen over de investeringsplanning, de ontwikkelingen op de locatie en toekomstige productieprojecten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.