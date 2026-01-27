State Street与ADIO携手新成立阿莱茵运营中心，创造超300个新工作岗位

美国波士顿及阿拉伯联合酋长国阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- State Street Corporation（道富银行，纽约证券交易所代码：STT）是面向机构投资者的全球领先金融服务提供商之一，与阿布扎比投资局（ADIO）签署一项支持协议，在阿布扎比阿莱茵地区成立新的运营中心。本次合作标志着State Street在中东和阿联酋的长期扩张战略的重要一步，强化了该行在阿布扎比全球市场（ADGM）生态系统中的战略合作伙伴地位。

新运营中心是该行在阿布扎比的长期增长计划的一部分，也是为了满足State Street越来越多的全球客户在阿布扎比落户的需要，将在未来四年创造超过300个金融服务岗位，为该酋长国的当地人才提供良好的职业发展机会。此外，State Street将与当地大学合作为毕业生创造职业和实习机会，并将组织培训和研讨会，帮助培养下一代的当地年轻人才，呼应阿布扎比建设有全球竞争力的知识型劳动力这一优先目标。

“State Street的战略是客户在哪里，我们就到哪里去。我们致力于投资我行阿联酋业务的发展，扩大我们在阿布扎比和ADGM的影响力”，State Street董事长兼首席执行官Ron O’Hanley表示。“包括阿莱茵在内，阿布扎比是State Street的一个战略重点地区，我们相信依托我行在全球各大金融中心的经验，可以支持该酋长国的持续发展并建设一个重要的全球金融中心。将当地的优秀人才和我们的全球专业知识相结合，必将让State Street成为当地和国际机构信赖的合作伙伴。”

本次合作也是ADIO金融科技、保险、数字和另类资产（FIDA）集群的一部分。该集群是一个旨在发展高价值、可出口金融功能，建设面向未来的金融服务生态系统的平台。到2045年，该集群预计将为阿布扎比额外贡献560亿阿联酋迪拉姆的国内生产总值（GDP），吸引至少170亿阿联酋迪拉姆的投资，顺应该酋长国的全面经济多元化纲领。

“State Street进军阿莱茵地区的举措，是一种长期性、增强能力的合作，可支持整个阿布扎比酋长国的经济发展议程，与‘猎鹰经济’（Falcon Economy）的优先领域完全契合。我们非常欢迎这一合作，重视State Street为阿联酋国民创造优质就业机会、在阿莱茵地区培养人才，以及为金融行业的未来领导者提升技能所作的贡献”，阿布扎比经济发展部及阿布扎比全球市场主席Ahmed Jasim Al Zaabi表示。

“通过锁定投资、培养专业化金融人才、强化机构服务能力，这一举措可在推动优先行业的同时，为阿布扎比全国的人才创造可持续的高价值机会。随着我们不断扩大战略合作，我们将始终重视为阿联酋的人才提供所需的技能和发展路径，以支持经济多元化，加速阿布扎比向更有韧性的知识型经济转型”，Al Zaabi补充说。

State Street从2018年开始就通过该行的ADGM网点在阿布扎比积极开展活动，继续为该地区的机构客户提供服务。阿莱茵区域运营中心的成立是这一承诺进一步提升的自然结果，扩大了该行对阿布扎比金融服务格局和人才培养议程的贡献。

该协议反映了ADIO和State Street共同的宏伟目标，联合建设有全球竞争力的稳健金融环境，培养人才、加速创新并强化阿联酋作为长期投资和战略增长目的地的定位。

除本次与ADIO的合作以及该行作为阿布扎比信赖的战略合作伙伴的地位外，State Street还计划升级该行的ADGM牌照。这一提升将有利于该行增强当地市场基础设施，推出领先的全球功能，扩大全球服务能力，促进ADGM建设优秀国际金融中心的“未来之路”。

关于State Street Corporation

State Street Corporation（道富银行，纽约证券交易所代码：STT）是面向机构投资者的全球领先金融服务提供商之一，业务范围包括投资服务、投资管理和投资研究及交易等。截至2025年12月31日，State Street提供托管和/或行政服务的资产规模达53.8万亿美元，管理资产规模达5.7万亿美元*，在全球100多个区域市场开展业务，雇佣大约52,000名员工。要了解更多信息，请访问State Street的网站：www.statestreet.com。

*截至2025年12月31日的管理资产规模包括与由State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC（SSGA FD）担任独家营销代理机构的SPDR®产品有关的大约1,730亿美元资产。SSGA FD与State Street Investment Management属于关联机构。

关于阿布扎比投资局

阿布扎比投资局（ADIO）是负责加快阿布扎比的增长并支持该酋长国经济转型的政府实体。通过提供全面的支持服务，ADIO助力当地和外国投资者塑造未来的行业，实现宜居、科技、资源和增值服务的转型。相关举措聚焦区域旅游业和零售发展以及公私合作，确保阿布扎比的经济转型以社区幸福为中心。凭借强大的投资者人脉、与关键利益相关方的紧密合作以及全球的影响力，ADIO致力于助力到阿布扎比投资的人产生持久的全球影响力。有关更多信息，请访问：https://www.investinabudhabi.gov.ae。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。