Soccer United Marketing y Polymarket anuncian contratos multianuales con la Major League Soccer y Leagues Cup

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Soccer United Marketing (SUM), el brazo comercial de la Major League Soccer (MLS), ha anunciado hoy una nueva colaboración plurianual con Polymarket, el mayor mercado de predicciones del mundo, nombrando a la empresa Socio Oficial de la Major League Soccer y Socio Oficial de Leagues Cup en Estados Unidos. Según el acuerdo, Polymarket será el socio oficial y exclusivo del mercado de predicciones de la MLS, el MLS All-Star Game, la MLS Cup presentada por Audi y Leagues Cup.

La colaboración refleja el continuo enfoque de la MLS y SUM en la innovación y posiciona a la MLS entre las primeras ligas globales de fútbol en integrar la visión del mercado de predicciones en la experiencia de los aficionados.

Polymarket y la MLS planean trabajar juntos para desarrollar nuevas experiencias para los aficionados en las plataformas digitales de la MLS, con un enfoque en mejorar la experiencia de los partidos en directo y la interacción de los aficionados en la segunda pantalla. Estos esfuerzos tienen como objetivo acercar a los aficionados al juego mediante contenido digital innovador en las plataformas de la MLS y Leagues Cup que reflejen en tiempo real el sentimiento colectivo de los aficionados en los momentos clave.

"A medida que la audiencia del fútbol sigue creciendo y evolucionando en Estados Unidos, los aficionados buscan nuevas formas de involucrarse más profundamente con el juego", dijo Shayne Coplan, fundador y director general de Polymarket. " A través de nuestra colaboración con la MLS y Leagues Cup, podemos mostrar un sentimiento colectivo en tiempo real alrededor de momentos clave, partidos y tramas de toda la temporada, ofreciendo a los aficionados una forma más interactiva y basada en datos de experimentar el juego y participar en el deporte más popular del mundo."

"A medida que la MLS sigue creciendo, la innovación sigue siendo central para cómo involucramos a los aficionados y hacemos evolucionar la liga", dijo Gary Stevenson, subcomisionado de la MLS y presidente de Soccer United Marketing. "La colaboración con Polymarket nos permite integrar los mercados de predicción como un nuevo formato de compromiso con los aficionados y posicionar a la MLS como uno de los líderes pioneros entre las propiedades globales del fútbol."

La asociación incluye protección diseñada para proteger la integridad de los partidos de la MLS y Leagues Cup, como la supervisión independiente de las actividades de intercambio y la colaboración en los mercados de la MLS y Leagues Cup ofrecidos.

El anuncio de hoy llega en medio de un impulso sostenido para el fútbol en Norteamérica. Con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA a la región en 2026, Major League Soccer y Leagues Cup entran en una nueva era de visibilidad y crecimiento, creando oportunidades ampliadas para involucrar a los aficionados de formas significativas y modernas.

La temporada 2026 de la MLS comienza el 21 de febrero con una cartelera completa de 15 partidos, incluyendo a Los Angeles Football Club contra el campeón de la MLS Cup, Inter Miami CF, en el legendario Los Angeles Memorial Coliseum (9:30 p.m. ET, Apple TV). Al día siguiente habrá una doble jornada que comienza con LA Galaxy recibiendo al New York City FC en Sunday Night Soccer presentado por Continental Tire (7:00 p.m. ET, Apple TV), y FS1 mostrando el enfrentamiento de la Conferencia Oeste entre Seattle Sounders FC y Colorado Rapids (9:00 p.m. ET, FS1, FOX Deportes, Apple TV).

Acerca de Polymarket

Polymarket es el mercado de predicciones más grande del mundo. En Polymarket, los inversores predicen el resultado de eventos futuros y ganan cuando aciertan. A medida que los inversores reaccionan a las noticias de última hora en tiempo real, los precios del mercado se convierten en el mejor indicador de la probabilidad de que ocurran los eventos. Instituciones, particulares y medios de comunicación confían en estas predicciones para informar sobre las noticias y comprender mejor el futuro. En 2025, se realizaron predicciones por valor de miles de millones de dólares en Polymarket, abarcando temas como política, actualidad, cultura popular y mucho más.

Acerca de Major League Soccer

Con sede en la ciudad de Nueva York, Major League Soccer —que celebra su 31ª temporada en 2026— cuenta con 30 clubes de Estados Unidos y Canadá. Todos los partidos de la MLS y Leagues Cup pueden verse en la app de Apple TV en dispositivos Apple, smart TVs, dispositivos de streaming, decodificadores y consolas de juegos, y en la web en tv.apple.com, y cuenta con la programación más amplia y accesible jamás vista para los aficionados de la MLS. Para más información sobre MLS, visita mlssoccer.com. Para más información sobre la app de Apple TV, visita apple.com/apple-tv-app.

Acerca de Leagues Cup

Leagues Cup es una competición anual sancionada por la Concacaf entre la Major League Soccer y la LIGA MX que reúne a los mejores clubes de ambas ligas compitiendo en un formato completamente interligas. Lanzado en 2023, el torneo representa una colaboración histórica entre ambas ligas y constituye una piedra angular de su asociación a largo plazo.

Los tres primeros clasificados en la Leagues Cup se clasifican para la Concacaf Champions Cup, y el campeón obtiene la oportunidad de representar a la región en competiciones internacionales de clubes de la FIFA. Los aficionados de más de 100 países y regiones pueden ver Leagues Cup por Apple TV, con partidos seleccionados también disponibles a través de socios de televisión por cable y emisión.