-

Ohana Development et Manchester City F.C. signent un accord pour le lancement d'un projet de plusieurs milliards de dirhams à Abou Dhabi

• Ce projet de 1,67 million de mètres carrés est la première résidence au monde sous la marque Manchester City.

original Standing: HE Khaldoon Al Mubarak, Chairman of Manchester City Football Club. Left to right: Husein Salem, CEO of Ohana Development and Ferran Soriano, CEO of City Football Group. (Photo: AETOSWire).

Standing: HE Khaldoon Al Mubarak, Chairman of Manchester City Football Club. Left to right: Husein Salem, CEO of Ohana Development and Ferran Soriano, CEO of City Football Group. (Photo: AETOSWire).

ABOU DHABI, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Ohana Development, promoteur immobilier de premier plan aux Émirats arabes unis et reconnu pour ses propriétés de luxe, a signé un accord avec Manchester City F.C. pour le lancement de « Manchester City Yas Residences by Ohana», un complexe résidentiel de marque inédit, situé sur les rives du canal Yas à Abou Dhabi. Ce partenariat témoigne d'un engagement commun envers l'excellence, l'innovation et la création de valeur à long terme, renforçant ainsi la position d'Abou Dhabi comme destination mondiale pour les projets immobiliers d'exception.

S'étendant sur 1,67 million de mètres carrés, « Manchester City Yas Residences by Ohana » s'inspire du rayonnement et de l'héritage du club à l'échelle internationale, réinterprétés dans un esprit contemporain, alliant l'identité de Manchester City à la philosophie de design d'Ohana.

Husein Salem, PDG d'Ohana Development, a déclaré : « Ce partenariat avec Manchester City représente une étape importante pour Ohana Development et témoigne de notre engagement de longue date envers Abu Dhabi, où nous sommes fiers d'avoir notre siège social. Le rayonnement international du club, sa vision d'avenir et son approche moderne correspondent parfaitement à notre ambition de créer des communautés tournées vers l'avenir, contribuant ainsi à l'évolution du mode de vie dans l'émirat. Manchester City Yas Residences by Ohana concrétise cette vision commune à travers un projet résidentiel soigneusement conçu, destiné à devenir une référence dans le secteur immobilier. »

Ferran Soriano, directeur général de City Football Group, a déclaré : « Ce projet emblématique intègre Manchester City dans un environnement résidentiel haut de gamme, avec une identité visuelle propre au club. Ohana Development est reconnu pour sa collaboration avec de grandes marques internationales, traduisant leur influence en expériences résidentielles de luxe, axées sur le design. Ce partenariat permettra à Ohana de tirer parti du rayonnement international du club et de son implantation inégalée dans la région. Nous restons engagés dans des collaborations exceptionnelles de ce type. »

De plus amples informations sur le développement seront communiquées ultérieurement.

*Source: AETOSWire

Contacts

Cicero & Bernay
Anjali Rajvardhan, Gestionnaire de compte
anjali@ciceroandbernay.com

Industry:

Ohana Development

Release Versions
EnglishFrenchItalianDutch

Contacts

Cicero & Bernay
Anjali Rajvardhan, Gestionnaire de compte
anjali@ciceroandbernay.com

More News From Ohana Development

Ohana Development lance « Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana », un chef-d'œuvre d'élégance en bord de mer aux Émirats arabes unis

Abou Dhabi, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Ohana Development, promoteur immobilier leader et réputé pour ses propriétés de luxe, a lancé « Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana » en partenariat avec la maison d'horlogerie et de joaillerie de luxe Jacob & Co. Le projet a été dévoilé à l'Emirates Palace Mandarin Oriental d'Abou Dhabi. Situé à Al Jurf, entre Dubaï et Abou Dhabi, ce projet de 1,3 milliard de dollars allie environnement naturel et savoir-faire exceptionnel. Jacob &am...

Ohana Development et Jacob & Co. s'associent pour dévoiler « Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana », un projet immobilier d'une valeur de 1,3 milliard de dollars aux Émirats arabes unis

ABOU DHABI, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Ohana Development, promoteur immobilier de premier plan réputé pour ses propriétés de luxe accessibles à la propriété, annonce son partenariat avec Jacob & Co., la marque mondiale de bijoux et d'horlogerie de luxe, pour dévoiler « Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana ». Le projet, qui incarne l'exclusivité et l'artisanat, est sur le point de redéfinir la vie de luxe en bord de mer à Abou Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, offrant aux rési...
Back to Newsroom