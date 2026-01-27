Ohana Development et Manchester City F.C. signent un accord pour le lancement d'un projet de plusieurs milliards de dirhams à Abou Dhabi

ABOU DHABI, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Ohana Development, promoteur immobilier de premier plan aux Émirats arabes unis et reconnu pour ses propriétés de luxe, a signé un accord avec Manchester City F.C. pour le lancement de « Manchester City Yas Residences by Ohana», un complexe résidentiel de marque inédit, situé sur les rives du canal Yas à Abou Dhabi. Ce partenariat témoigne d'un engagement commun envers l'excellence, l'innovation et la création de valeur à long terme, renforçant ainsi la position d'Abou Dhabi comme destination mondiale pour les projets immobiliers d'exception.

S'étendant sur 1,67 million de mètres carrés, « Manchester City Yas Residences by Ohana » s'inspire du rayonnement et de l'héritage du club à l'échelle internationale, réinterprétés dans un esprit contemporain, alliant l'identité de Manchester City à la philosophie de design d'Ohana.

Husein Salem, PDG d'Ohana Development, a déclaré : « Ce partenariat avec Manchester City représente une étape importante pour Ohana Development et témoigne de notre engagement de longue date envers Abu Dhabi, où nous sommes fiers d'avoir notre siège social. Le rayonnement international du club, sa vision d'avenir et son approche moderne correspondent parfaitement à notre ambition de créer des communautés tournées vers l'avenir, contribuant ainsi à l'évolution du mode de vie dans l'émirat. Manchester City Yas Residences by Ohana concrétise cette vision commune à travers un projet résidentiel soigneusement conçu, destiné à devenir une référence dans le secteur immobilier. »

Ferran Soriano, directeur général de City Football Group, a déclaré : « Ce projet emblématique intègre Manchester City dans un environnement résidentiel haut de gamme, avec une identité visuelle propre au club. Ohana Development est reconnu pour sa collaboration avec de grandes marques internationales, traduisant leur influence en expériences résidentielles de luxe, axées sur le design. Ce partenariat permettra à Ohana de tirer parti du rayonnement international du club et de son implantation inégalée dans la région. Nous restons engagés dans des collaborations exceptionnelles de ce type. »

De plus amples informations sur le développement seront communiquées ultérieurement.

*Source: AETOSWire