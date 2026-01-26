Lucend, voorheen Coolgradient, haalt $ 3,3 miljoen dollar op om transparante AI naar datacenters te brengen en zo de uptime en betrouwbaarheid te verhogen en tegelijkertijd de efficiëntie te maximaliseren

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Lucend heeft vandaag aangekondigd dat het zijn transparante datacenteroptimalisatie naar de Amerikaanse markt brengt. Het bedrijf helpt ondernemingen complexe operationele omgevingen inzichtelijk te maken en voorziet datacenterexploitanten, innovatiemanagers en duurzaamheidsmanagers van de informatie die ze nodig hebben om met vertrouwen, nauwkeurigheid en zekerheid te handelen.

Het transparante AI-platform van Lucend maakt verbinding met de bestaande infrastructuur, zonder dat er nieuwe hardware nodig is, om statische systemen te transformeren in adaptieve, zelflerende omgevingen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.