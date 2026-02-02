Reges Elektrik erwirbt das Windkraftwerk Demirli, eines der bedeutendsten Windenergieprojekte der Türkei

ISTANBUL--(BUSINESS WIRE)--Reges Elektrik, ein dynamisches und innovatives führendes Unternehmen im türkischen Energiesektor, hat im Rahmen seiner strategischen Wachstumsplanung die Übernahme von Tuşpa Enerji Üretim A.Ş. bekannt gegeben. Durch diese wegweisende Übernahme wird Reges Elektrik die Stromerzeugung im 70-MW-Windkraftprojekt Demirli im Bezirk Kaman in Kırşehir aufnehmen.

Das von RES Türkiye, einer Tochtergesellschaft der RES Group – dem weltweit größten unabhängigen Unternehmen für erneuerbare Energien – erworbene Demirli-Projekt stellt einen entscheidenden Meilenstein für die Expansion von Reges Elektrik in die Energieerzeugung dar. Mit dieser Investition skaliert das Unternehmen seine Aktivitäten auf internationale Standards und integriert seine etablierte Stärke in der Energieversorgung mit einer hochkapazitiven Produktion.

Eine Premiere in der Türkei: Einsatz der neuesten Generation der Technologie von ENERCON ’

Um technologische Fortschritte in der Region voranzutreiben, ist Reges Elektrik eine strategische Partnerschaft mit dem deutschen Windenergie-Giganten ENERCON eingegangen. Im Rahmen dieser Vereinbarung werden im Demirli-Projekt 10 Turbinen des Typs E-175 EP5 E2 von ENERCON zum Einsatz kommen. Damit wird dieses hochmoderne, hocheffiziente Modell zum ersten Mal in der Türkei eingesetzt, wodurch das Projekt eine installierte Gesamtleistung von 70 MW erreicht.

„Übergang von der Lieferung zur Produktion mit einer ganzheitlichen Strategie”

Enver Altuncu, Geschäftsführer von Reges Elektrik, kommentierte die strategische Bedeutung der Investition:

„Wir glauben, dass jeder Schritt, der im Einklang mit der Energievision der Türkei unternommen wird, von strategischer Bedeutung ist und sich auf die gesamte Wirtschaftsstruktur auswirkt, von nationalen Entwicklungszielen bis hin zu Urbanisierungspolitiken. Die Übernahme von Tuşpa Enerji und die Fertigstellung des 70-MW-Windkraftwerks in Kırşehir Kaman zeigen, dass Reges Elektrik nun fest und entschlossen auf der Produktionsseite der Branche positioniert ist. Wir entwickeln uns zu einer umfassenderen Energiestruktur, indem wir unseren Erfolg im Versorgungssektor durch robuste Produktionskapazitäten ergänzen.“

„360-Grad-Inklusivität im Energiebereich erreichen”

Altuncu betonte, dass die nationale Energiesicherheit grundlegend mit der heimischen Produktion und erneuerbaren Ressourcen verbunden ist, und skizzierte die Vision des Unternehmens:

„Unser Ziel ist klar: Wir wollen eine 360-Grad-Inklusivität in der Energie-Wertschöpfungskette erreichen. Wir betrachten Energie nicht nur als Ressource, sondern unter Berücksichtigung ihrer sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen. Zu diesem Zweck arbeiten wir unermüdlich daran, ein nachhaltiges und effizientes Investitionsmodell umzusetzen. Dieses Windkraftprojekt, unser erster großer Schritt in der Produktion, ist ein wichtiger Katalysator für unsere Ziele im Bereich der heimischen Energie- und Versorgungssicherheit.“

Eine neue Ära für Reges Elektrik

Das 70-MW-Windkraftwerk Demirli ist der erste große Schritt von Reges Elektrik in die Stromerzeugung. Während der Countdown bis zur Fertigstellung der Anlage weiterläuft, evaluiert das Unternehmen weiterhin aktiv neue Projektmöglichkeiten, um sein Portfolio im Bereich der erneuerbaren Energien weiter auszubauen.

Reges Elektrik wird in Kürze weitere Informationen zu seinem Investitionskalender, den Standortentwicklungen und den anstehenden Produktionsprojekten veröffentlichen.

