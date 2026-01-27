State Street與阿布達比投資辦公室合作成立全新Al Ain營運中心，創造300多個工作機會

波士頓 & 阿拉伯聯合大公國，阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 服務機構投資者的一流全球金融服務供應商State Street Corporation (NYSE: STT) 與阿布達比投資辦公室 (ADIO) 簽署了一份支援協議，將在Al Ain地區成立一座全新營運中心。這項合作讓State Street在中東與阿拉伯聯合大公國的長程擴張策略跨出了一大步，鞏固它身為阿布達比全球市場 (ADGM) 生態系統戰略合作夥伴的地位。

這座新營運中心不僅是阿布達比長程成長計畫的一部分，也配合State Street的全球客戶在阿布達比日益頻繁的活動。它將在接下來四年間創造300多個金融服務工作機會，為阿聯的當地人才開拓光明的職業前景。除此之外，State Street還將與當地大學合作，為畢業生帶來更多就業與實習機會，同時舉辦各類培訓與研討會，為當地栽培下一代青年才俊，符合阿布達比優先打造知識型全球競爭人力的政策。

「凡是客戶所到之處，State Street都做好為他們服務的準備。我們有決心投資阿聯企業的成長，並提高我們在阿布達比與阿布達比全球市場的能見度。」State Street董事長兼執行長Ron O’Hanley說，「阿布達比——包括Al Ain在內，在State Street戰略中居於優先布局清單之上。我們深信我們的全球金融中心相關經驗可以幫助這個大公國繼續成長為重要全球金融中心。結合當地優秀人才與我們的全球專業知識，可讓State Street成為當地與國際機構值得信賴的合作夥伴。」

這項合作也是阿布達比投資辦公室旗下金融科技、保險、數位與另類資產 (FIDA) 集群的一部分，這個平台開發高價值的可出口金融實力，打造面向未來的金融服務生態系統。這個集群預計將在2045年之前再貢獻560億阿聯迪拉姆到阿布達比的國內生產毛額 (GDP) 中，並吸引至少170億阿聯迪拉姆的投資，有助於該大公國全面推動經濟多元化的議程。

「State Street擴大觸角到Al Ain地區，建立培養實力的長程合作關係，支持阿布達比跨全境的經濟發展議程，配合獵鷹經濟 (Falcon Economy) 的優先發展事項。我們歡迎這份合作關係，深信State Street將為阿聯國民貢獻價值創造高品質就業機會、輔助Al Ain地區培育人才，並培養金融領域未來領導者的技能。」阿布達比經濟開發部與阿布達比全球市場主席Ahmed Jasim Al Zaabi閣下說。

「這項措施將透過吸引投資、培養專業金融人才和增強機構實力來推動重點產業，同時為阿布達比的本土人才創造永續的高價值發展機會。我們不斷拓展戰略合作關係，並繼續為阿聯人才提供他們需要的技能和發展途徑，支持經濟多元化，並加速阿布達比轉型為更具韌性的知識型經濟體。」Al Zaabi閣下又補充道。

State Street自2018年起參與阿布達比全球市場，耕耘在阿布達比的業務，跨該地區服務機構客戶。成立Al Ain區域營運中心是該公司履行這份承諾的必然過程，將藉此擴大它對阿布達比金融服務產業與培育人才的貢獻。

這份協議反映出阿布達比投資辦公室與State Street分享共同願景，攜手建造可面對全球競爭的穩健金融環境，培育人才、加速創新並強化阿聯身為長程投資與戰略成長最佳地點的地位。

除了與阿布達比投資辦公室合作、擔任阿布達比的可靠戰略合作夥伴之外，State Street還有意升級它在阿布達比全球市場的活動許可。這麼做能夠使該公司進一步強化當地市場基礎設施、引入一流全球實力、擴大全球准入，將阿布達比全球市場劃為其「邁向未來之路」上的必經之點，躍升為一流國際金融中心。

關於State Street Corporation

全球領先的機構投資者金融服務供應商State Street Corporation (NYSE: STT) 提供包括投資服務、投資管理和投資研究及交易在內的綜合金融服務。截至2025年12月31日，State Street的託管及/或管理資產總額達53.8兆美元，管理資產總額為5.7萬億美元*。State Street在全球100多個地理市場運營，並擁有約5.2萬名員工。欲了解更多資訊，請造訪State Street網站：www.statestreet.com。

*截至2025年12月31日的管理資產，其中約1730億美元的資產與SPDR®產品相關，並由State Street全球顧問基金分銷公司 (SSGA FD) 擔任獨家行銷代理。SSGA FD與State Street全球顧問公司隸屬於同一集團。

關於阿布達比投資辦公室

阿布達比投資辦公室 (ADIO) 是負責加速阿布達比成長、促進該大公國經濟轉型的政府機構。阿布達比投資辦公室透過全面支援服務協助當地與外國投資者形塑可徹底改變宜居性、技術、資源和加值服務的未來產業。其工作聚焦於地區觀光旅遊、零售開發以及公私合作關係，確保阿布達比的經濟轉型始終以社區福祉為核心。阿布達比投資辦公室擁有穩固的投資者網絡、與重要利益關係人建立堅實合作關係，矢志協助阿布達比的投資者發揮恆久的全球影響力。如需進一步資訊，請造訪：https://www.investinabudhabi.gov.ae。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。