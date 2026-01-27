State Street, en colaboración con ADIO, creará más de 300 nuevos puestos de trabajo con el lanzamiento de un nuevo centro operativo en Al Ain

BOSTON y ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--State Street Corporation (NYSE: STT), uno de los principales proveedores mundiales de servicios financieros para inversores institucionales, firmó un acuerdo de apoyo con la Oficina de Inversiones de Abu Dhabi (ADIO) para establecer un nuevo centro operativo en la región de Al Ain, Abu Dhabi. Esta colaboración representa un paso significativo dentro de la estrategia de expansión a largo plazo de State Street en Medio Oriente y en los Emiratos Árabes Unidos, y refuerza su rol como socio estratégico en el ecosistema del Abu Dhabi Global Market (ADGM).

Como parte de su plan de crecimiento a largo plazo en Abu Dhabi y en línea con la creciente presencia de los clientes globales de State Street en el emirato, el nuevo centro operativo creará más de 300 puestos de trabajo en servicios financieros durante los próximos cuatro años, lo que permitirá ofrecer trayectorias profesionales significativas para el talento emiratí local. Además, State Street colaborará con universidades locales para generar oportunidades laborales y de prácticas profesionales para graduados, así como para organizar capacitaciones y seminarios orientados al desarrollo de la próxima generación de jóvenes talentos locales, en consonancia con la prioridad de Abu Dhabi de construir una fuerza laboral basada en el conocimiento y competitiva a nivel global.

“La estrategia de State Street es acompañar a nuestros clientes hacia donde vayan. Hemos asumido el compromiso de invertir en el crecimiento de nuestro negocio en los EAU y ampliar nuestra presencia en Abu Dhabi y en el ADGM”, afirmó Ron O’Hanley, presidente y CEO de State Street. “Abu Dhabi, incluida la región de Al Ain, es una prioridad estratégica para State Street y creemos que nuestra experiencia en centros financieros globales puede contribuir al desarrollo continuo del emirato como un importante nodo financiero internacional. La combinación de un sólido talento local y nuestra experiencia global posiciona a State Street como un socio de confianza tanto para instituciones locales como internacionales”.

Esta colaboración también forma parte del conglomerado FinTech, Seguros, Digital y Activos Alternativos (FIDA) de ADIO, una plataforma destinada a desarrollar capacidades financieras de alto valor y con potencial exportador, y a crear un ecosistema de servicios financieros orientado al futuro. Para 2045, se proyecta que el conglomerado aporte AED 56.000 millones adicionales al producto interno bruto (PIB) de Abu Dhabi y atraiga al menos AED 17.000 millones en inversiones, en línea con la agenda más amplia de diversificación económica del emirato.

“La expansión de State Street en la región de Al Ain refleja el tipo de asociación de largo plazo y de desarrollo de capacidades que respalda la agenda de desarrollo económico de Abu Dhabi en todo el emirato, alineada con las prioridades de Falcon Economy. Damos la bienvenida a esta alianza y valoramos la contribución de State Street a la creación de empleo de alta calidad para los nacionales de los EAU, al fortalecimiento del desarrollo de talento en la región de Al Ain y a la capacitación de futuros líderes del sector financiero”, señaló Su Excelencia Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente del Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dhabi y del Abu Dhabi Global Market.

“Al anclar inversiones, desarrollar talento financiero especializado y fortalecer las capacidades institucionales, esta iniciativa impulsa sectores prioritarios al tiempo que integra oportunidades sostenibles y de alto valor para el talento nacional en todo Abu Dhabi. A medida que continuamos ampliando asociaciones estratégicas, mantenemos el foco en dotar al talento de los EAU de las habilidades y trayectorias necesarias para respaldar la diversificación económica y acelerar la transición de Abu Dhabi hacia una economía más resiliente y basada en el conocimiento”, agregó Su Excelencia Al Zaabi.

State Street opera en Abu Dhabi desde 2018 a través de su presencia en el ADGM, desde donde continúa prestando servicios a clientes institucionales en toda la región. El lanzamiento del centro operativo en la región de Al Ain representa un avance natural de este compromiso, lo que significa una extensión de su aporte al ecosistema de servicios financieros de Abu Dhabi y a su agenda de desarrollo de talento.

El acuerdo refleja la ambición compartida entre ADIO y State Street de crear en forma conjunta un entorno financiero sólido y competitivo a nivel global, que fomente el talento, acelere la innovación y refuerce la posición de los EAU como destino para inversiones de largo plazo y crecimiento estratégico.

Además de su colaboración con ADIO y su rol como socio estratégico de confianza de Abu Dhabi, State Street tiene previsto actualizar su licencia en el ADGM. Esta mejora permitiría a la firma fortalecer aún más la infraestructura del mercado local, introducir capacidades globales líderes y ampliar el acceso global para posicionar al ADGM en su “Path to Forward” como un centro financiero internacional de primer nivel.

Acerca de State Street Corporation

State Street Corporation (NYSE: STT) es uno de los principales proveedores mundiales de servicios financieros para inversores institucionales, e incluye servicios de custodia y administración de inversiones, gestión de inversiones, investigación y operaciones de trading. Al 31 de diciembre de 2025, State Street contaba con USD 53,8 mil millones en activos bajo custodia y/o administración y USD 5,7 mil millones* en activos bajo gestión. La compañía opera globalmente en más de 100 mercados geográficos y emplea aproximadamente a 52.000 personas en todo el mundo. Para más información, visite el sitio web de State Street en www.statestreet.com.

*Los activos bajo gestión al 31 de diciembre de 2025 incluyen aproximadamente USD 173.000 millones correspondientes a productos SPDR®, para los cuales State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) actúa exclusivamente como agente de comercialización. SSGA FD y State Street Investment Management son entidades afiliadas.

Acerca de la Oficina de Inversiones de Abu Dhabi

La Oficina de Inversiones de Abu Dhabi (ADIO) es el organismo gubernamental responsable de acelerar el crecimiento de Abu Dhabi e impulsar la transformación económica del emirato. A través de servicios integrales de apoyo, ADIO permite que inversores locales y extranjeros contribuyan a dar forma a las industrias del futuro, con impacto en la habitabilidad, la tecnología, los recursos y los servicios de valor agregado. Las iniciativas centradas en el desarrollo del turismo regional y el comercio minorista, así como en asociaciones público-privadas, garantizan que el bienestar de la comunidad sea un eje central de la transformación económica de Abu Dhabi. Con una sólida red de inversores, una estrecha colaboración con actores clave y presencia global, ADIO está comprometida con empoderar a quienes invierten en Abu Dhabi para generar un impacto duradero a nivel global. Para más información, visite https://www.investinabudhabi.gov.ae.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.