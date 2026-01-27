Ohana Development en Manchester City F.C. ondertekenen overeenkomst voor de lancering van een project ter waarde van meerdere miljarden dirham in Abu Dhabi

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Ohana Development, een toonaangevende vastgoedontwikkelaar in de VAE die bekendstaat om zijn luxeprojecten, heeft een overeenkomst gesloten met Manchester City F.C. voor de lancering van ‘Manchester City Yas Residences by Ohana’, een unieke, merkgebonden residentiële gemeenschap, gelegen langs de waterkant van het Yas Canal in Abu Dhabi. Het partnerschap weerspiegelt een gedeelde inzet voor excellentie, innovatie en langetermijnwaardecreatie en versterkt de positie van Abu Dhabi als wereldwijde bestemming voor ontwikkelingen van wereldklasse.

Met een oppervlakte van 1,67 miljoen vierkante meter put ‘Manchester City Yas Residences by Ohana’ uit de wereldwijde aantrekkingskracht en nalatenschap van Manchester City, herverbeeld door een hedendaagse lens, waarbij de identiteit van de club wordt afgestemd op de ontwerpfilosofie van Ohana Development.

Husein Salem, CEO van Ohana Development, verklaarde: “De samenwerking met Manchester City vormt een belangrijke mijlpaal voor Ohana Development en weerspiegelt onze langdurige inzet voor Abu Dhabi, waar wij met trots ons hoofdkantoor hebben. De wereldwijde uitstraling van de club, haar toekomstgerichte visie en moderne benadering sluiten nauw aan bij onze ambitie om toekomstbestendige gemeenschappen te creëren die bijdragen aan het zich ontwikkelende levensstijllandschap van het emiraat Abu Dhabi. Manchester City Yas Residences by Ohana’ brengt deze gedeelde visie tot leven via een zorgvuldig samengestelde residentiële ontwikkeling, die is ontworpen om uit te groeien tot een blijvende nalatenschap binnen de vastgoedsector.”

Ferran Soriano, CEO van City Football Group, verklaarde: “Dit is een baanbrekend project dat Manchester City op een onderscheidende en met een duidelijk clubprofiel vormgegeven manier naar een hoogwaardige residentiële omgeving brengt. Ohana Development geniet een hoge reputatie vanwege de samenwerking met toonaangevende wereldwijde merken, waarbij hun invloed wordt vertaald naar hoogwaardige, designgedreven residentiële woonervaringen. Deze samenwerking zal ertoe leiden dat Ohana Development gebruikmaakt van het wereldwijde bereik van de club en haar ongeëvenaarde aanwezigheid in de regio. Wij blijven ons inzetten voor onderscheidende samenwerkingen zoals deze.”

Meer informatie over de ontwikkeling wordt te zijner tijd bekendgemaakt.

*Bron: AETOSWire