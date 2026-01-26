Lucend, anteriormente Coolgradient, recauda 3,3 millones de dólares para llevar su producto Transparent AI a los centros de datos con el objetivo de aumentar el tiempo de actividad y la fiabilidad con la máxima eficiencia

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Lucend anunció hoy que llevará su optimización de centros de datos transparentes al mercado estadounidense con el objetivo de ayudar a que las empresas iluminen entornos operativos complejos y de empoderar a operadores de centros de datos, responsables de innovación y responsables de sostenibilidad con la inteligencia que necesitan para actuar con confianza, precisión y fiabilidad.

La plataforma Transparent AI de Lucend se conecta con la infraestructura existente, sin necesidad de hardware nuevo, para transformar sistemas estáticos en entornos adaptativos y de autoaprendizaje.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.