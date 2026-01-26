Lucend, anteriormente Coolgradient, recauda 3,3 millones de dólares para llevar su producto Transparent AI a los centros de datos con el objetivo de aumentar el tiempo de actividad y la fiabilidad con la máxima eficiencia
La ronda de financiamiento inicial de Lucend liderada por Remarkable Ventures Climate (RVC) ofrecerá la perspectiva de Transparent AI a operadores de centros de datos en los Estados Unidos para aumentar la eficiencia operativa en un 40 %
NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Lucend anunció hoy que llevará su optimización de centros de datos transparentes al mercado estadounidense con el objetivo de ayudar a que las empresas iluminen entornos operativos complejos y de empoderar a operadores de centros de datos, responsables de innovación y responsables de sostenibilidad con la inteligencia que necesitan para actuar con confianza, precisión y fiabilidad.
La plataforma Transparent AI de Lucend se conecta con la infraestructura existente, sin necesidad de hardware nuevo, para transformar sistemas estáticos en entornos adaptativos y de autoaprendizaje.
