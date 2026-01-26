Lucend – ehemals Coolgradient – sichert sich 3,3 Millionen US-Dollar, um Transparent AI in Rechenzentren einzuführen, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit zu erhöhen und die Effizienz zu maximieren

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Lucend hat heute die Einführung seiner transparenten Rechenzentrumsoptimierung auf dem US-Markt angekündigt. Damit gewinnen Unternehmen Einblicke in komplexe Betriebsumgebungen, während Betreiber von Rechenzentren, Innovations- und Nachhaltigkeitsbeauftragte alle erforderlichen Informationen erhalten, um vertrauensvoll, präzise und sicher handeln zu können.

Die Transparent AI-Plattform von Lucend lässt sich ohne zusätzliche Hardware mit der vorhandenen Infrastruktur verbinden und verwandelt statische Systeme in adaptive, selbstlernende Umgebungen. Die Software nutzt verfügbare Sensordaten, um Zusammenhänge zwischen 300 Milliarden Sensorwerten zu erkennen. Jeden Tag analysiert die KI von Lucend Milliarden von Datenpunkten und erstellt präskriptive Empfehlungen. Die bereitgestellten Erkenntnisse sind transparent nachvollziehbar, unterstützen die Entscheidungsfindung und liefern überprüfbare Ergebnisse in Unternehmensumgebungen, in denen es auf Performance und Vertrauenswürdigkeit ankommt.

„Die Transparent AI-Plattform von Lucend analysiert täglich Milliarden von Datenpunkten und liefert präskriptive Empfehlungen, die Betreiber von Rechenzentren prüfen und gegebenenfalls umsetzen können“, so Jasper de Vries, Mitbegründer von Lucend. „Der Human-in-the-Loop-Ansatz von Lucend eliminiert Risiken durch menschliche Aufsicht und schafft Vertrauen in unsere Empfehlungen. Dadurch werden Effizienz und Zuverlässigkeit gesteigert und neue Ansätze für Wartungs- und Austauschentscheidungen ermöglicht.“

Rechenzentren wurden für Verfügbarkeit optimiert – nicht für Effizienz

Lucend implementiert seine KI-Lösung seit 2023 in Dutzenden von Rechenzentren in Melbourne, Singapur, Paris, London, Amsterdam und Chicago. In Kooperation mit globalen Rechenzentrumsbetreibern wie Digital Realty, Global Switch oder T5 hat Lucend Daten aus verschiedenen Klimazonen und mit unterschiedlichen Designs gesammelt und dabei mit geschlossenen Kreislaufsystemen, adiabatischen Kühldesigns, Kühl- und Elektroanlagen wie Kältemaschinen, IACs, USVs und Generatoren oder Datenpunkten wie Ventilöffnungen, Lüftergeschwindigkeiten, Temperatursollwerten und Drücken gearbeitet.

Bis heute haben Lucend-Kunden folgende Ergebnisse erzielt:

Verbesserung der Energieeffizienz (PUE) um etwa 40 %

Senkung des Stromverbrauchs um etwa 25 %

Wassereinsparung von etwa 30 %

Steigerung der Teameffizienz um etwa 40 %

„Da die KI-Nachfrage nach Rechenzentren stetig wächst, müssen Betreiber von Rechenzentren Effizienz und Verfügbarkeit priorisieren und zugleich Ressourcen wie Energie und Wasser schonen“, berichtet René Gompel, Mitbegründer. „Lucend und unsere Transparent AI-Plattform schaffen die Voraussetzungen für konsistente, messbare Effizienzsteigerungen bei gleichzeitiger Erhöhung der Verfügbarkeit – ohne neue Investitionen und ohne Beeinträchtigung des laufenden Betriebs. Damit sparen einige unserer Kunden jährliche Betriebskosten in Millionenhöhe.“

Komi Matsubara, Executive Officer (Vice President, Business Innovation) bei Mitsubishi Electric Corporation, kommentiert: „Lucend ist sehr wettbewerbsfähig im Bereich der KI-gestützten Technologien zur Optimierung von Rechenzentren. Wir gehen davon aus, dass die Lösungen des Unternehmens die Betriebseffizienz von Rechenzentren erheblich verbessern und die Kosten senken werden. Durch die Integration unserer Hardware- und Infrastruktursteuerungstechnologien mit der KI-Plattform von Lucend möchten wir unseren Kunden zusätzlichen Mehrwert bieten und unsere Wettbewerbsfähigkeit im Rechenzentrumsgeschäft stärken.“

Expansion in den USA angelaufen

Mehr als die Hälfte aller globalen Rechenzentren befinden sich in den USA. Damit ist dieses Land ein Schlüsselmarkt für Lucend. Mit einer Startfinanzierung in Höhe von 3,3 Millionen US-Dollar skaliert Lucend Geschäftstätigkeit, Vertrieb und Kundensupport in den USA, um bestehenden Standorten zu mehr Effizienz zu verhelfen und den Lebenszyklus der Infrastruktur zu verlängern. Im September 2025 gewann Coolgradient in der Kategorie „Model IT“ bei der Yotta 2025 Innovate Arena in Las Vegas.

Remarkable Ventures Climate (RVC) leitete die Seed-Finanzierungsrunde von Lucend, an der sich Mitsubishi Electric Innovation Fund, New Climate Ventures, Avesta und Stepchange mit Unterstützung durch den bestehenden Investor 4impact Capital beteiligten.

„Lucend ist ein branchenprägendes Unternehmen, das von einem Weltklasse-Team geleitet wird. Jasper de Vries bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen KI und Produktmanagement mit und hat eine intuitive Plattform-Benutzeroberfläche entwickelt, deren Ergebnisse in der Praxis die der Konkurrenz übertreffen“, erklärt Murat Aktihanoglu, Managing Partner bei Remarkable Ventures Climate (RVC). „René Gompel bereichert das Unternehmen mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich B2B-Software und seinen früheren unternehmerischen Erfolgen. Da das Team bereits Jahre vor dem KI-Boom erste Einblicke in diesen Markt gewonnen hat, konnte es sich einen klaren Vorsprung gegenüber seinen Wettbewerbern verschaffen, von denen viele erst jetzt in diesen Bereich einsteigen.“

Aktihanoglu ergänzt: „Die Verfügbarkeit von Energie ist für die Transformation der Stromübertragung für Betreiber von Rechenzentren, Cloud-Anbieter und große Unternehmen von zentraler Bedeutung. Lucend bietet eine sofortige Lösung, um die enormen Chancen in den USA zu erschließen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um das Wachstum des Unternehmens im Jahr 2026 und darüber hinaus weiter voranzutreiben.“

Über Lucend

Lucend ist ein globales Technologieunternehmen, das mithilfe von Transparent AI für mehr Klarheit im täglichen Betrieb von Rechenzentren sorgt. Lucend, das frühere Coolgradient, verwandelt existierende Daten in klare, überprüfbare Optimierungen, die Betreibern dabei helfen, intelligentere, schnellere und sicherere Entscheidungen zu treffen und jederzeit die Kontrolle zu behalten. Lucend hat sich bereits in Europa bewährt und expandiert nun in die USA, um seine Präsenz in Rechenzentren weiter auszubauen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.