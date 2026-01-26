Fortitude Biomedicines正式完成1300万美元融资，致力于开发治疗自免和癌症的新型抗体疗法

马萨诸塞州沃尔瑟姆/上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 专注于免疫细胞靶向生物制剂及分子胶有效载荷赋能抗体偶联药物治疗多种自身免疫性疾病和癌症的领先生物制药公司—Fortitude Biomedicines今日宣布，公司在完成1300万美元种子轮融资后正式成立。本轮融资由险峰淇云、上海生物医药基金和骊宸投资共同领投，沂景资本和Taihill Venture参与投资。

本次融资所获资金将用于支持公司先导免疫细胞靶向生物制剂项目完成新药临床试验申请（IND）支持性研究。此外，Fortitude将充分利用GLUE-DAC™药物发现平台优势推进肿瘤及自身免疫性疾病领域其他管线疗法的开发。GLUE-DAC™ 是一个由专有分子胶载荷驱动的新一代抗体偶联药物（ADC）平台。该平台最初由贝勒医学院王津教授实验室开发，其将ADC的精准靶向能力与靶向蛋白降解的催化效应相结合，有望拓展ADC的治疗窗口、克服耐药机制并开拓新的治疗靶点。

Fortitude Biomedicines由连续创业者陈景阳博士与王津教授共同创立，陈博士此前曾联合创立TRIANA Biomedicines和Avilar Therapeutics，王教授是贝勒医学院下一代治疗中心(Center for NexGen Therapeutics)主任 并担任Michael E. DeBakey, M.D.药理学讲席教授。陈博士将出任公司总裁兼首席执行官，全面领导公司的研发与运营工作。在创立Fortitude Biomedicines之前，陈博士曾担任TRIANA Biomedicines首席技术官，拥有近20年的药物发现研究与管理经验，覆盖从早期发现到临床前开发的完整阶段。

陈博士与独立董事会主席、Newleos Therapeutics总裁兼首席执行官Tim Noyes先生，以及险峰淇云管理合伙人王云海博士共同担任Fortitude Biomedicines的董事会成员。

“Fortitude正站在治疗创新新时代的最前沿。依托专有的抗体技术，我们正在开启精准靶向疾病的能力，同时以强大以及变革性的方式调动人体自身的生物学机制，” Fortitude Biomedicines总裁兼首席执行官陈景阳博士表示，“GLUE-DAC™ 是一种强大的治疗模式，旨在重新定义精准药物，为患者带来新的希望。”

“耐药性问题在当前ADC治疗领域中日益凸显，因此迫切需要具有差异化作用机制的新型载荷。GLUE-DAC™技术通过将经过验证的抗体递送能力与靶向蛋白降解的变革性潜力相结合来回应这一未满足的临床需求，”贝勒医学院王津教授表示，“我非常荣幸能与Fortitude携手推进这一创新平台的发展，并共同致力于为患者提供新一代有效疗法的使命。”

险峰淇云管理合伙人王云海博士表示：“Fortitude Biomedicines致力于开发用于免疫治疗与肿瘤治疗的下一代生物制剂及ADC技术。创始团队具备全球化视野，在转化研究、药物开发及临床执行方面拥有丰富的专业知识和成功经验。险峰淇云长期深耕免疫治疗与肿瘤领域的研究，高度认可Fortitude的科学愿景、差异化技术路径以及在该领域的领先地位。我们相信，Fortitude有望成长为免疫治疗与肿瘤治疗领域的国际领先企业。期待与公司紧密合作，加速其研发管线的推进，为全球患者带来福祉。”

上海生物医药基金合伙人郭秋杉表示：“Fortitude Biomedicines采用独特的技术平台开发ADC新型载荷，旨在解决传统ADC疗法出现的耐药性问题，并将该治疗模式拓展至自身免疫疾病领域—这对当前的治疗格局是一次具有重要意义且具有变革性的尝试。凭借陈博士领导的资深团队，我们对其推进具有变革性潜力的疗法充满信心。”

关于Fortitude Biomedicines

Fortitude Biomedicines是一家私营生物技术公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，致力于开拓新一代免疫细胞靶向生物制剂以及由专有分子胶载荷驱动的抗体偶联药物（ADC）平台。公司通过将ADC的精准靶向能力与靶向蛋白降解的催化效力相结合，正在开发具有变革潜力的疗法,以拓展ADC的治疗窗口、克服耐药机制并开拓全新的靶点。凭借强大的药物发现引擎和一支经验丰富的研发团队，Fortitude Biomedicines正在构建一条差异化的生物制剂与ADC产品管线，旨在为存在重大未满足医疗需求的患者带来显著的临床获益。