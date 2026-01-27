安踏集團宣布收購彪馬29%的股權 進一步強化全球化戰略布局

中國香港訊--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 中國第一大體育品牌、全球領先的多品牌體育用品集團安踏體育用品有限公司（股份代號：港幣櫃台2020.HK、人民幣櫃台82020.HK及其附屬公司統稱「安踏集團」或「集團」）今日宣布，與Pinault家族的投資公司Groupe Artémis 達成購股協定，收購全球標誌性運動品牌彪馬（PUMA）所屬公司PUMA SE 29.06%的股權。現金對價為15億歐元。此舉是安踏集團深入推進全球化戰略的重要一步，將提升其在全球體育用品市場的影響力、知名度以及競爭力。

本次交易預計有望於2026年底前完成，但仍需要得到相關監管部門批准及滿足慣例交割條件。此次股權收購資金全部來源於安踏集團的內部自有現金儲備。

安踏集團董事局主席丁世忠表示：「收購彪馬的股權成為最大股東，是安踏集團深入推進『單聚焦、多品牌、全球化』發展戰略的重要里程碑。彪馬是具有標誌性意義的全球知名品牌，有著深厚的品牌資產。我們期待與彪馬公司相互學習並分享經驗，攜手合作充分釋放其品牌勢能。這將有助於進一步推動安踏集團的全球化進程，促進包括中國在內的全球體育產業繁榮，同時為全球消費者和利益相關者創造長期價值。」

安踏集團深耕體育用品行業35年，以中國市場為根基和發展引擎，獲得在中國市場的全行業領先，並在東南亞、中東、非洲、北美及歐洲等多個關鍵市場拓展業務。集團成功運營多個國際品牌，在多品牌運營管理和重塑多品牌價值方面積累了廣泛且豐富的經驗，包括多年市場驗證的「品牌+零售」的獨特商業模式。

彪馬品牌以其強大的歷史傳承聞名於世，擁有深厚的品牌資產、全球影響力及體育資源，尤其體現在足球、跑步、綜合訓練、籃球和賽車等運動細分品類，在歐洲、拉丁美洲、非洲和印度等關鍵體育市場均有強大的影響力。安踏集團旗下各品牌和彪馬正好在產品組合、專業細分和區域布局上高度互補。

對於此次交易的戰略考量，丁世忠強調：「安踏一直看重彪馬這一品牌所蘊含的長期價值和潛力。好的品牌基因與價值沉澱可遇不可求，我們相信彪馬過去幾個月的股價並未充分反映其品牌所蘊含的長期價值。我們對其現在的管理團隊和戰略轉型有信心，未來雙方建立深厚信任，在高度共識的領域開展協作、優勢互補，同時保持各自業務運營上的獨立性、紀律性和戰略清晰，為該品牌的復興之路提供有益的支援。」

安踏集團充分尊重彪馬的管理文化，以及彪馬作為德國上市公司的獨立治理架構。交易完成後，安踏體育擬尋求向監事會委派合適的代表，後者將與其他監事會成員及員工代表密切協作，同時致力於保持彪馬深厚的品牌身份與基因。集團未來將審慎評估雙方是否有進一步深化合作關係的可能性。集團目前沒有對彪馬發起要約收購的計劃。

安踏於一九九一年創立，而安踏體育用品有限公司（股份代號：2020（港幣櫃檯）及82020（人民幣櫃檯）及其附屬公司統稱「安踏集團」或「集團」）在二零零七年於香港交易所主機板上市，是著名的全球體育用品公司。

