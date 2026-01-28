テレチップスとDivX、IC技術ライセンス契約を更新

サンディエゴ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- デジタル動画技術のパイオニアであるDivXは、DivXとテレチップスが契約上の紛争を解決し、テレチップスがDivX IC技術ライセンス契約を更新したことを発表しました。韓国ソウルに本社を置く大手ファブレス半導体企業であるテレチップスは、車載エンターテイメントシステムを含む民生用電子機器向けチップにおいて、引き続きDivX動画再生を可能にします。

DivXは25年もの間、様々な画面で驚異的なデジタル動画体験を提供するグローバルスタンダードとなってきました。テレチップスは長年にわたりDivXのライセンシーとして、世界の企業に自社のICチップにDivXの動画技術を提供してきました。

テレチップスの自動車事業担当バイスプレジデントであるスタンレー・キム氏は、「テレチップスは、半導体ソリューション全体で広く採用されている動画技術のサポートを継続します。今回のライセンス更新により、お客様と市場の要件に合わせて、対象製品においてDivX技術との互換性を維持できるようになります」と述べています。

DivXのCEOであるノエル・エグナティオスは、「私たちは、すべてのライセンスパートナーの皆様のために、DivXブランドと技術ライセンスプログラムの価値を維持することに引き続き尽力しており、テレチップスとこの契約を締結できたことを大変嬉しく思います」と述べています。

2000年以来、DivXは革新的なデジタル動画技術の研究開発におけるグローバルリーダーとしての地位を確立しており、今後も世界中の企業に幅広いポートフォリオのライセンスを提供していく予定です。

DivX, LLCについて

DivX, LLCは、あらゆるデバイスで卓越したデジタルエンターテイメント体験を提供する革新的な技術を開発しています。DivXは、2000年以来世界中の消費者、デバイスメーカー、そしてストリーミングサービス向けに先駆的技術を創造することで、高品質デジタル動画に関する標準を確立してきました。DivXは、卓越した動画再生を実現する技術のライセンスを供与しており、大手家電メーカーは世界中で20億台のDivX対応デバイスを出荷しています。DivXのコンシューマー向けソフトウェアは世界中で15億回ダウンロードされており、コンテンツを再生、変換、キャストするためのツールを提供しています。DivXはカリフォルニア州サンディエゴに本社を置いています。詳細は、www.divx.comをご覧ください。

