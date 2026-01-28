-

テレチップスとDivX、IC技術ライセンス契約を更新

テレチップスがDivXと動画再生用ICに関するライセンス契約を更新

サンディエゴ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- デジタル動画技術のパイオニアであるDivXは、DivXとテレチップスが契約上の紛争を解決し、テレチップスがDivX IC技術ライセンス契約を更新したことを発表しました。韓国ソウルに本社を置く大手ファブレス半導体企業であるテレチップスは、車載エンターテイメントシステムを含む民生用電子機器向けチップにおいて、引き続きDivX動画再生を可能にします。

DivXは25年もの間、様々な画面で驚異的なデジタル動画体験を提供するグローバルスタンダードとなってきました。テレチップスは長年にわたりDivXのライセンシーとして、世界の企業に自社のICチップにDivXの動画技術を提供してきました。

テレチップスの自動車事業担当バイスプレジデントであるスタンレー・キム氏は、「テレチップスは、半導体ソリューション全体で広く採用されている動画技術のサポートを継続します。今回のライセンス更新により、お客様と市場の要件に合わせて、対象製品においてDivX技術との互換性を維持できるようになります」と述べています。

DivXのCEOであるノエル・エグナティオスは、「私たちは、すべてのライセンスパートナーの皆様のために、DivXブランドと技術ライセンスプログラムの価値を維持することに引き続き尽力しており、テレチップスとこの契約を締結できたことを大変嬉しく思います」と述べています。

2000年以来、DivXは革新的なデジタル動画技術の研究開発におけるグローバルリーダーとしての地位を確立しており、今後も世界中の企業に幅広いポートフォリオのライセンスを提供していく予定です。

DivX, LLCについて

DivX, LLCは、あらゆるデバイスで卓越したデジタルエンターテイメント体験を提供する革新的な技術を開発しています。DivXは、2000年以来世界中の消費者、デバイスメーカー、そしてストリーミングサービス向けに先駆的技術を創造することで、高品質デジタル動画に関する標準を確立してきました。DivXは、卓越した動画再生を実現する技術のライセンスを供与しており、大手家電メーカーは世界中で20億台のDivX対応デバイスを出荷しています。DivXのコンシューマー向けソフトウェアは世界中で15億回ダウンロードされており、コンテンツを再生、変換、キャストするためのツールを提供しています。DivXはカリフォルニア州サンディエゴに本社を置いています。詳細は、www.divx.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Media Contacts

DivX LLC
Jim Styn
Senior Marketing Director
858.771.6361
jim.styn@divx.com

Industry:

DivX, LLC

Details
Headquarters: San Diego, California
Website: www.divx.com
CEO: Noel Egnatios
Employees: 50-100
Organization: PRI
